17 ноября 2024

ОМОН провел облаву на КОРе в Екатеринбурге. Фото

ОМОН нагрянул на екатеринбургский рынок в поисках мигрантов-нелегалов
© Служба новостей «URA.RU»
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Силовики проводят плановую операцию (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге силовики устроили облаву на мигрантов-нелегалов на «Кировском оптовом рынке» (улица Владимира Высоцкого, 45). Об этом рассказал очевидец.

«На КОРе, что на ЖБИ, нагрянули силовики. Как обычно, ловят нелегальных мигрантов», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова собеседника. Судя по фото, на месте работали сотрудники ОМОН.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу. Там пояснили, что в данном районе проводится плановое профилактическое мероприятие.

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В Екатеринбурге силовики устроили облаву на мигрантов-нелегалов на «Кировском оптовом рынке» (улица Владимира Высоцкого, 45). Об этом рассказал очевидец. «На КОРе, что на ЖБИ, нагрянули силовики. Как обычно, ловят нелегальных мигрантов», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова собеседника. Судя по фото, на месте работали сотрудники ОМОН. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу. Там пояснили, что в данном районе проводится плановое профилактическое мероприятие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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