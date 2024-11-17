Силовики проводят плановую операцию (архивное фото)
В Екатеринбурге силовики устроили облаву на мигрантов-нелегалов на «Кировском оптовом рынке» (улица Владимира Высоцкого, 45). Об этом рассказал очевидец.
«На КОРе, что на ЖБИ, нагрянули силовики. Как обычно, ловят нелегальных мигрантов», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова собеседника. Судя по фото, на месте работали сотрудники ОМОН.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу. Там пояснили, что в данном районе проводится плановое профилактическое мероприятие.
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