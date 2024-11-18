Пожар парализовал работу поликлиники в Екатеринбурге

18 ноября 2024 в 17:17 Размер текста - 17 +

Учреждение откроют во второй половине дня Фото: Размик Закарян © URA.RU Возобновление работы екатеринбургской поликлиники №2 (ул. Братьев Быковых, 16), в которой случился крупный пожар, запланировано 19 ноября во второй половине дня. Об этом рассказали в пресс-службе регионального минздрава. «Со второй смены планируется возобновление приемов пациентов в поликлинике №2, помещения уже осушили. Медицинская помощь в стационаре, расположенном в соседнем от учреждения, оказывается в полном объеме в круглосуточном режиме», — следует из сообщения. До возобновления работы нуждающихся в амбулаторной медпомощи будут принимать в поликлинике №1 (ул. Бебеля, 160). Кровля учреждения загорелась днем 18 ноября. Общая площадь пожара достигла 400 «квадратов». Из окон горящего здания выпрыгивали пациенты, всего эвакуировались порядка 350 человек. Во время ЧП пострадали двое мужчин, работавших над ремонтом крыши. Все, что известно о происшествии, в сводке URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Возобновление работы екатеринбургской поликлиники №2 (ул. Братьев Быковых, 16), в которой случился крупный пожар, запланировано 19 ноября во второй половине дня. Об этом рассказали в пресс-службе регионального минздрава. «Со второй смены планируется возобновление приемов пациентов в поликлинике №2, помещения уже осушили. Медицинская помощь в стационаре, расположенном в соседнем от учреждения, оказывается в полном объеме в круглосуточном режиме», — следует из сообщения. До возобновления работы нуждающихся в амбулаторной медпомощи будут принимать в поликлинике №1 (ул. Бебеля, 160). Кровля учреждения загорелась днем 18 ноября. Общая площадь пожара достигла 400 «квадратов». Из окон горящего здания выпрыгивали пациенты, всего эвакуировались порядка 350 человек. Во время ЧП пострадали двое мужчин, работавших над ремонтом крыши. Все, что известно о происшествии, в сводке URA.RU.