Вслед за атакой на Лолиту активисты срывают концерт Арбениной в Екатеринбурге

В Екатеринбурге «Русская община», заработавшая популярность на доносах, вслед за выступлением Лолиты Милявской намерена добиться отмены концерта Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы». Активистов возмущает, что певица продолжает выступать в России, хотя ранее критиковала СВО, рассказали они URA.RU.
«Нас не устраивает, что Арбенина неоднократно высказывалась против проведения специальной военной операции и осуждала Россию, но при этом продолжает гастролировать. Планируем добиться отмены концерта, который намечен на 1 декабря: мы уже обратились к властям, чтобы они посодействовали нам», — заявили представители «Русской общины».
Судя по сайту «МТС Live Холл», сейчас идет активная продажа билетов — большую часть мест уже разобрали. Ни о какой отмене концерта организаторы пока не сообщают.
В 2014 году Арбенина критиковала присоединение Крыма, а спустя восемь лет неоднозначно высказывалась о начале спецоперации. При этом в 2022 году певица заявила, что Россию покидать не собирается. Из-за размытой позиции по поводу СВО концерты Арбениной активно отменяли в 2023 году, особенно этому способствовали активисты «Русской общины».
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