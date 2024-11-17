17 ноября 2024

Вслед за атакой на Лолиту активисты срывают концерт Арбениной в Екатеринбурге

«Русская община» добивается отмены концерта Дианы Арбениной в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Диана Арбенина и группа "Ночные снайперы" на фестивале «Арт-Таврида». Республика Крым, Судак, арбенина диана
Концерты Дианы Арбениной уже отменяли в 2023 году Фото:

В Екатеринбурге «Русская община», заработавшая популярность на доносах, вслед за выступлением Лолиты Милявской намерена добиться отмены концерта Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы». Активистов возмущает, что певица продолжает выступать в России, хотя ранее критиковала СВО, рассказали они URA.RU.

«Нас не устраивает, что Арбенина неоднократно высказывалась против проведения специальной военной операции и осуждала Россию, но при этом продолжает гастролировать. Планируем добиться отмены концерта, который намечен на 1 декабря: мы уже обратились к властям, чтобы они посодействовали нам», — заявили представители «Русской общины».

Судя по сайту «МТС Live Холл», сейчас идет активная продажа билетов — большую часть мест уже разобрали. Ни о какой отмене концерта организаторы пока не сообщают.

В 2014 году Арбенина критиковала присоединение Крыма, а спустя восемь лет неоднозначно высказывалась о начале спецоперации. При этом в 2022 году певица заявила, что Россию покидать не собирается. Из-за размытой позиции по поводу СВО концерты Арбениной активно отменяли в 2023 году, особенно этому способствовали активисты «Русской общины».

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В Екатеринбурге «Русская община», заработавшая популярность на доносах, вслед за выступлением Лолиты Милявской намерена добиться отмены концерта Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы». Активистов возмущает, что певица продолжает выступать в России, хотя ранее критиковала СВО, рассказали они URA.RU. «Нас не устраивает, что Арбенина неоднократно высказывалась против проведения специальной военной операции и осуждала Россию, но при этом продолжает гастролировать. Планируем добиться отмены концерта, который намечен на 1 декабря: мы уже обратились к властям, чтобы они посодействовали нам», — заявили представители «Русской общины». Судя по сайту «МТС Live Холл», сейчас идет активная продажа билетов — большую часть мест уже разобрали. Ни о какой отмене концерта организаторы пока не сообщают. В 2014 году Арбенина критиковала присоединение Крыма, а спустя восемь лет неоднозначно высказывалась о начале спецоперации. При этом в 2022 году певица заявила, что Россию покидать не собирается. Из-за размытой позиции по поводу СВО концерты Арбениной активно отменяли в 2023 году, особенно этому способствовали активисты «Русской общины».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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