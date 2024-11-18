Число пострадавших при пожаре в больнице Екатеринбурга увеличилось

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Одному из пострадавших оказали помощь на месте ЧП (архивное фото) Фото:

Число пострадавших при пожаре в Центральной городской клинической больнице №3 в Екатеринбурге увеличилось до двух. Мужчины проводили ремонт кровли здания. Об этом рассказали в пресс-службе свердловского минздрава.

«В результате возгорания на крыше пострадали два сотрудника подрядной организации, выполняющей плановый ремонт кровли. Одному из них оказана помощь на месте, второй госпитализирован», — следует из сообщения. Медпомощь первому начали оказывать в реанимобиле.

Возгорание на 300 квадратных метрах случилось на крыше здания. На место ЧП приехали 48 спасателей и 16 единиц спецтехники. Из больницы эвакуировались 350 человек. URA.RU ведет онлайн-трансляцию с места пожара.

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Число пострадавших при пожаре в Центральной городской клинической больнице №3 в Екатеринбурге увеличилось до двух. Мужчины проводили ремонт кровли здания. Об этом рассказали в пресс-службе свердловского минздрава. «В результате возгорания на крыше пострадали два сотрудника подрядной организации, выполняющей плановый ремонт кровли. Одному из них оказана помощь на месте, второй госпитализирован», — следует из сообщения. Медпомощь первому начали оказывать в реанимобиле. Возгорание на 300 квадратных метрах случилось на крыше здания. На место ЧП приехали 48 спасателей и 16 единиц спецтехники. Из больницы эвакуировались 350 человек. URA.RU ведет онлайн-трансляцию с места пожара.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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