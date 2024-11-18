Число пострадавших при пожаре в больнице Екатеринбурга увеличилось

Число пострадавших при пожаре в Центральной городской клинической больнице №3 в Екатеринбурге увеличилось до двух. Мужчины проводили ремонт кровли здания. Об этом рассказали в пресс-службе свердловского минздрава.
«В результате возгорания на крыше пострадали два сотрудника подрядной организации, выполняющей плановый ремонт кровли. Одному из них оказана помощь на месте, второй госпитализирован», — следует из сообщения. Медпомощь первому начали оказывать в реанимобиле.
Возгорание на 300 квадратных метрах случилось на крыше здания. На место ЧП приехали 48 спасателей и 16 единиц спецтехники. Из больницы эвакуировались 350 человек. URA.RU ведет онлайн-трансляцию с места пожара.
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