Число пострадавших при пожаре в больнице Екатеринбурга увеличилось

18 ноября 2024 в 14:32 Размер текста - 17 +

Одному из пострадавших оказали помощь на месте ЧП (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Число пострадавших при пожаре в Центральной городской клинической больнице №3 в Екатеринбурге увеличилось до двух. Мужчины проводили ремонт кровли здания. Об этом рассказали в пресс-службе свердловского минздрава. «В результате возгорания на крыше пострадали два сотрудника подрядной организации, выполняющей плановый ремонт кровли. Одному из них оказана помощь на месте, второй госпитализирован», — следует из сообщения. Медпомощь первому начали оказывать в реанимобиле. Возгорание на 300 квадратных метрах случилось на крыше здания. На место ЧП приехали 48 спасателей и 16 единиц спецтехники. Из больницы эвакуировались 350 человек. URA.RU ведет онлайн-трансляцию с места пожара. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Число пострадавших при пожаре в Центральной городской клинической больнице №3 в Екатеринбурге увеличилось до двух. Мужчины проводили ремонт кровли здания. Об этом рассказали в пресс-службе свердловского минздрава. «В результате возгорания на крыше пострадали два сотрудника подрядной организации, выполняющей плановый ремонт кровли. Одному из них оказана помощь на месте, второй госпитализирован», — следует из сообщения. Медпомощь первому начали оказывать в реанимобиле. Возгорание на 300 квадратных метрах случилось на крыше здания. На место ЧП приехали 48 спасателей и 16 единиц спецтехники. Из больницы эвакуировались 350 человек. URA.RU ведет онлайн-трансляцию с места пожара.