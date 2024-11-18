Ирану пригрозили санкциями за сотрудничество с Россией

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Анналена Бербок угрожает, что ЕС введет дополнительные санкции против Ирана за сотрудничество с РФ
Анналена Бербок угрожает, что ЕС введет дополнительные санкции против Ирана за сотрудничество с РФ Фото:

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Евросоюз введет санкции против Ирана за сотрудничество с Россией. Она подчеркнула, что последствия коснутся Китай за якобы поставки в РФ беспилотников. Об этом пишет ТАСС. 

«Учитывая это, мы вводим дополнительные санкции против Ирана, а также даем понять на фоне китайской поддержки БПЛА, что это должно и будет иметь последствия», — заявила Бербок во время совета министров иностранных дел и обороны ЕС. Он проходил в Брюсселе. 

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Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Евросоюз введет санкции против Ирана за сотрудничество с Россией. Она подчеркнула, что последствия коснутся Китай за якобы поставки в РФ беспилотников. Об этом пишет ТАСС.  «Учитывая это, мы вводим дополнительные санкции против Ирана, а также даем понять на фоне китайской поддержки БПЛА, что это должно и будет иметь последствия», — заявила Бербок во время совета министров иностранных дел и обороны ЕС. Он проходил в Брюсселе. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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