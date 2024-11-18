18 ноября 2024

Пермяки стали чаще заболевать ОРВИ и гриппом

© Служба новостей «URA.RU»
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Уровень заболеваемости растет в Пермском крае
Уровень заболеваемости растет в Пермском крае Фото:

В Пермском крае уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ вырос за неделю на 5,7%. Об этом говорят специалисты регионального управления Роспотребнадзора.

«С 11 по 17 ноября количество заболевших гриппом и ОРВИ выше уровня предыдущей недели на 5,7%. Зарегистрировано 14 364 случая ОРВИ и гриппа», — сообщается на сайте ведомства.

Эпидемический порог не превышен, подчеркивают в Роспотребнадзоре. Для профилактики специалисты советуют сделать прививку. На 18 ноября в Прикамье это сделали 1,27 млн человек, то есть более 51% всего населения.

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В Пермском крае уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ вырос за неделю на 5,7%. Об этом говорят специалисты регионального управления Роспотребнадзора. «С 11 по 17 ноября количество заболевших гриппом и ОРВИ выше уровня предыдущей недели на 5,7%. Зарегистрировано 14 364 случая ОРВИ и гриппа», — сообщается на сайте ведомства. Эпидемический порог не превышен, подчеркивают в Роспотребнадзоре. Для профилактики специалисты советуют сделать прививку. На 18 ноября в Прикамье это сделали 1,27 млн человек, то есть более 51% всего населения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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