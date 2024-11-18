Пермяки стали чаще заболевать ОРВИ и гриппом

Уровень заболеваемости растет в Пермском крае
В Пермском крае уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ вырос за неделю на 5,7%. Об этом говорят специалисты регионального управления Роспотребнадзора.
«С 11 по 17 ноября количество заболевших гриппом и ОРВИ выше уровня предыдущей недели на 5,7%. Зарегистрировано 14 364 случая ОРВИ и гриппа», — сообщается на сайте ведомства.
Эпидемический порог не превышен, подчеркивают в Роспотребнадзоре. Для профилактики специалисты советуют сделать прививку. На 18 ноября в Прикамье это сделали 1,27 млн человек, то есть более 51% всего населения.
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