Экс-владельцы национализированной «Макфы» не смогли снять аресты со счетов

19 ноября 2024 в 16:21 Размер текста - 17 +

По делу о национализации «Макфы» арестовано активов на 100 трлн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Генпрокуратура возвращает государству активы холдинга «Макфа» Бывшие владельцы национализированной «Макфы» (Челябинская область) в лице родственников экс-губернатора области Михаила Юревича и бывшего депутата Госдумы Вадима Белоусова, не смогли снять аресты со счетов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Седьмого кассационного общей юрисдикции, который рассматривал жалобы. «Суд рассмотрел кассационные жалобы, поступившие от Ирины Белоусовой (жена Вадима Белоусова — прим. URA.RU), Валерии и Максима Чигинцевых (дочь и зять Белоусова — прим. URA.RU), Юлии Ивановой (родственница Юревича — прим. URA.RU) на решение Центрального райсуда Челябинска о наложении обеспечительных мер. Решение оставлено без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Судя по карточке дела, также жалобу на решение суда первой инстанции подавала Наталья Петрашева. Но практически сразу отозвала ее. Новость по теме Пристав арестовал активы владельцев «Макфы» на 100 трлн рублей Всего по делу о национализации «Макфы» арестовано активов на 100 трлн рублей. Адвокаты работают над снятием арестов. Они считают, что эта сумма несоотносима и несоразмерна с предметом спора. Процесс по национализации «Макфы» начался в конце марта текущего года. Тогда же на счета семи компаний холдинга был наложен арест, общая сумма которого составила 100 трлн рублей. 8 мая Центральный райсуд Челябинска принял решение о передаче активов холдинга государству. Адвокаты сейчас пытаются обжаловать это решение через вышестоящие инстанции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывшие владельцы национализированной «Макфы» (Челябинская область) в лице родственников экс-губернатора области Михаила Юревича и бывшего депутата Госдумы Вадима Белоусова, не смогли снять аресты со счетов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Седьмого кассационного общей юрисдикции, который рассматривал жалобы. «Суд рассмотрел кассационные жалобы, поступившие от Ирины Белоусовой (жена Вадима Белоусова — прим. URA.RU), Валерии и Максима Чигинцевых (дочь и зять Белоусова — прим. URA.RU), Юлии Ивановой (родственница Юревича — прим. URA.RU) на решение Центрального райсуда Челябинска о наложении обеспечительных мер. Решение оставлено без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Судя по карточке дела, также жалобу на решение суда первой инстанции подавала Наталья Петрашева. Но практически сразу отозвала ее. Всего по делу о национализации «Макфы» арестовано активов на 100 трлн рублей. Адвокаты работают над снятием арестов. Они считают, что эта сумма несоотносима и несоразмерна с предметом спора. Процесс по национализации «Макфы» начался в конце марта текущего года. Тогда же на счета семи компаний холдинга был наложен арест, общая сумма которого составила 100 трлн рублей. 8 мая Центральный райсуд Челябинска принял решение о передаче активов холдинга государству. Адвокаты сейчас пытаются обжаловать это решение через вышестоящие инстанции.