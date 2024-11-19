Экс-владельцы национализированной «Макфы» не смогли снять аресты со счетов

Бывшие владельцы национализированной «Макфы» (Челябинская область) в лице родственников экс-губернатора области Михаила Юревича и бывшего депутата Госдумы Вадима Белоусова, не смогли снять аресты со счетов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Седьмого кассационного общей юрисдикции, который рассматривал жалобы.
«Суд рассмотрел кассационные жалобы, поступившие от Ирины Белоусовой (жена Вадима Белоусова — прим. URA.RU), Валерии и Максима Чигинцевых (дочь и зять Белоусова — прим. URA.RU), Юлии Ивановой (родственница Юревича — прим. URA.RU) на решение Центрального райсуда Челябинска о наложении обеспечительных мер. Решение оставлено без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.
Судя по карточке дела, также жалобу на решение суда первой инстанции подавала Наталья Петрашева. Но практически сразу отозвала ее.
Всего по делу о национализации «Макфы» арестовано активов на 100 трлн рублей. Адвокаты работают над снятием арестов. Они считают, что эта сумма несоотносима и несоразмерна с предметом спора.
Процесс по национализации «Макфы» начался в конце марта текущего года. Тогда же на счета семи компаний холдинга был наложен арест, общая сумма которого составила 100 трлн рублей. 8 мая Центральный райсуд Челябинска принял решение о передаче активов холдинга государству. Адвокаты сейчас пытаются обжаловать это решение через вышестоящие инстанции.
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