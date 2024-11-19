Сын пермского миллиардера Мазепина высказался о возвращении в «Формулу-1» в другом статусе

Российский гонщик и сын пермского миллиардера Дмитрия Мазепина Никита не исключил возможности своего возвращения в чемпионат мира. При этом он пока не готов сказать, в каком статусе мог бы вновь стать частью «Формулы-1». Об этом спортсмен рассказал в интервью «Спорт-Экспресс».
«Я на 99 процентов уверен, что вы точно увидите меня в „Формуле-1“. Но, как в известном анекдоте, есть нюанс. Он заключается в том, в какой роли я вернусь в королевские гонки. Думаю, что уже не в роли гонщика», — сказал Никита Мазепин в интервью.
Мазепин-младший был гонщиком «Формулы 1» команды Haas. В марте 2022 году Евросоюз внес россиянина, а также его отца-бизнесмена, спонсирующего команду, в санкционные списки. После этого Haas разорвала соглашение с компанией «Уралкалий», а Мазепин лишился возможности выступлений. В «Уралкалии» расценивали это решение как «необоснованное». Дмитрий Мазепин продал контрольный пакет акций в «Уралхим» в марте того же года и перестал контролировать обе химкомпании. В марте 2024 года его сына по решению суда ЕС исключили из санкционных списков.
В апреле 2024 году спортсмен не исключил возможность своего возвращения в «Формулу-1», заявив, что несмотря на снятые санкции, сделать это будет сложно. В октябре 2024 года Никита Мазепин написал в соцсетях, что этап его карьеры закончен и, несмотря на снятие санкций, бороться за возвращение в Ф1 он больше не будет. 25-летний гонзик заявил, что намерен сосредоточиться на своем образовании, а также духовном и психологическом состоянии.
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