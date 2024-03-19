19 марта 2024

Сын бывшего топ-менеджера «Уралкалия», выступавший в F1, исключен из списка санкций

Сын российского олигарха Никита Мазепин исключен из списка санкций
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Никита Мазепин участвовал в гонках «Формулы-1» Фото:
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Сын российского бизнесмена, экс-владельца березниковского «Уралкалия» Дмитрия Мазепина, Никита исключен из санкционных списков. Такое решение принял суд Евррослюза, сообщает агентство Reuters. Оно уточняет, что семейная связь Мазепина-младшего со своим отцом «недостаточна», чтобы автогонщик оставался в этих списках.

«Семейная связь [Никиты Мазепина] с его отцом, российским бизнесменом Дмитрием Мазепиным, недостаточна для того, чтобы считать его связанным со своим отцом общими интересами и, следовательно, для того, чтобы он оставался в этих списках», — пишет Reuters.

Мазепин-младший был гонщиком «Формулы 1» команды Haas. В марте 2022 году Евросоюз внес россиянина, а также его отца-бизнесмена, который спонсировал команду, в санкционные списки. После этого Haas разорвала соглашение с компанией «Уралкалий», а Мазепин лишился возможности выступать за команду. В «Уралкалии» расценивали это решение как «необоснованное». Дмитрий Мазепин продал контрольный пакет акций в «Уралхим» в марте того же года и перестал контролировать обе химкомпании.

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Сын российского бизнесмена, экс-владельца березниковского «Уралкалия» Дмитрия Мазепина, Никита исключен из санкционных списков. Такое решение принял суд Евррослюза, сообщает агентство Reuters. Оно уточняет, что семейная связь Мазепина-младшего со своим отцом «недостаточна», чтобы автогонщик оставался в этих списках. «Семейная связь [Никиты Мазепина] с его отцом, российским бизнесменом Дмитрием Мазепиным, недостаточна для того, чтобы считать его связанным со своим отцом общими интересами и, следовательно, для того, чтобы он оставался в этих списках», — пишет Reuters. Мазепин-младший был гонщиком «Формулы 1» команды Haas. В марте 2022 году Евросоюз внес россиянина, а также его отца-бизнесмена, который спонсировал команду, в санкционные списки. После этого Haas разорвала соглашение с компанией «Уралкалий», а Мазепин лишился возможности выступать за команду. В «Уралкалии» расценивали это решение как «необоснованное». Дмитрий Мазепин продал контрольный пакет акций в «Уралхим» в марте того же года и перестал контролировать обе химкомпании.
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© Служба новостей «URA.RU»
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