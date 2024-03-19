Сын бывшего топ-менеджера «Уралкалия», выступавший в F1, исключен из списка санкций

Сын российского олигарха Никита Мазепин исключен из списка санкций

20 марта 2024 в 14:22 Размер текста - 17 +

Никита Мазепин участвовал в гонках «Формулы-1» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Сын российского бизнесмена, экс-владельца березниковского «Уралкалия» Дмитрия Мазепина, Никита исключен из санкционных списков. Такое решение принял суд Евррослюза, сообщает агентство Reuters. Оно уточняет, что семейная связь Мазепина-младшего со своим отцом «недостаточна», чтобы автогонщик оставался в этих списках. «Семейная связь [Никиты Мазепина] с его отцом, российским бизнесменом Дмитрием Мазепиным, недостаточна для того, чтобы считать его связанным со своим отцом общими интересами и, следовательно, для того, чтобы он оставался в этих списках», — пишет Reuters. Мазепин-младший был гонщиком «Формулы 1» команды Haas. В марте 2022 году Евросоюз внес россиянина, а также его отца-бизнесмена, который спонсировал команду, в санкционные списки. После этого Haas разорвала соглашение с компанией «Уралкалий», а Мазепин лишился возможности выступать за команду. В «Уралкалии» расценивали это решение как «необоснованное». Дмитрий Мазепин продал контрольный пакет акций в «Уралхим» в марте того же года и перестал контролировать обе химкомпании. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сын российского бизнесмена, экс-владельца березниковского «Уралкалия» Дмитрия Мазепина, Никита исключен из санкционных списков. Такое решение принял суд Евррослюза, сообщает агентство Reuters. Оно уточняет, что семейная связь Мазепина-младшего со своим отцом «недостаточна», чтобы автогонщик оставался в этих списках. «Семейная связь [Никиты Мазепина] с его отцом, российским бизнесменом Дмитрием Мазепиным, недостаточна для того, чтобы считать его связанным со своим отцом общими интересами и, следовательно, для того, чтобы он оставался в этих списках», — пишет Reuters. Мазепин-младший был гонщиком «Формулы 1» команды Haas. В марте 2022 году Евросоюз внес россиянина, а также его отца-бизнесмена, который спонсировал команду, в санкционные списки. После этого Haas разорвала соглашение с компанией «Уралкалий», а Мазепин лишился возможности выступать за команду. В «Уралкалии» расценивали это решение как «необоснованное». Дмитрий Мазепин продал контрольный пакет акций в «Уралхим» в марте того же года и перестал контролировать обе химкомпании.