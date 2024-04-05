Сын пермского миллиардера Мазепина допустил возможность возврата в «Формулу-1»

Российский гонщик допустил свое возвращение в «Формулу-1» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Российский гонщик и сын пермского миллиардера Дмитрия Мазепина Никита не исключает возможности своего возвращения в «Формулу-1». Несмотря на снятые санкции, сделать это будет сложно, рассказал спортсмен в интервью «РБК-Спорт».

«После решения суда [о снятии санкций] шансы резко возросли. Но вернуться в „Формулу-1“ не так просто. Туда сложно попасть, а вернуться еще сложнее. Но когда только мы начинали судиться, в успех почти никто не верил. Поэтому сейчас я верю, что мое возвращение в „Формулу-1“ возможно», — сказал Никита Мазепин в интервью.

Мазепин-младший был гонщиком «Формулы 1» команды Haas. В марте 2022 году Евросоюз внес россиянина, а также его отца-бизнесмена, спонсирующего команду, в санкционные списки. После этого Haas разорвала соглашение с компанией «Уралкалий», а Мазепин лишился возможности выступлений. В «Уралкалии» расценивали это решение как «необоснованное». Дмитрий Мазепин продал контрольный пакет акций в «Уралхим» в марте того же года и перестал контролировать обе химкомпании. В марте 2024 года его сына по решению суда ЕС исключили из санкционных списков.