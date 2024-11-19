19 ноября 2024

Двое пермяков обвиняются в распространении детской порнографии

© Служба новостей «URA.RU»
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Одного из обвиняемых отправили в СИЗО
Одного из обвиняемых отправили в СИЗО Фото:

Правоохранительные органы обнаружили, что двое жителей Перми через интернет распространяли порнографию с использованием малолетних. Сейчас оба мужчины являются фигурантами уголовного дела. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю.

«Установлено, что в декабре 2023 и в марте 2024 года оба жителя Перми, используя интернет, распространили порнографические материалы с использованием малолетних. В отношении обоих мужчин возбуждено уголовное дело. У них дома проведены обыски и изъяты доказательства совершения преступлений», — пояснили в ведомстве.

Один из обвиняемых был отправлен в СИЗО. Расследование уголовного дела продолжается. Отмечается, что поймать обвиняемых удалось благодаря слаженной работе сотрудников краевого СУ СК и ГУ МВД.

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Правоохранительные органы обнаружили, что двое жителей Перми через интернет распространяли порнографию с использованием малолетних. Сейчас оба мужчины являются фигурантами уголовного дела. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю. «Установлено, что в декабре 2023 и в марте 2024 года оба жителя Перми, используя интернет, распространили порнографические материалы с использованием малолетних. В отношении обоих мужчин возбуждено уголовное дело. У них дома проведены обыски и изъяты доказательства совершения преступлений», — пояснили в ведомстве. Один из обвиняемых был отправлен в СИЗО. Расследование уголовного дела продолжается. Отмечается, что поймать обвиняемых удалось благодаря слаженной работе сотрудников краевого СУ СК и ГУ МВД.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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