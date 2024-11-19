Двое пермяков обвиняются в распространении детской порнографии

Правоохранительные органы обнаружили, что двое жителей Перми через интернет распространяли порнографию с использованием малолетних. Сейчас оба мужчины являются фигурантами уголовного дела. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю.
«Установлено, что в декабре 2023 и в марте 2024 года оба жителя Перми, используя интернет, распространили порнографические материалы с использованием малолетних. В отношении обоих мужчин возбуждено уголовное дело. У них дома проведены обыски и изъяты доказательства совершения преступлений», — пояснили в ведомстве.
Один из обвиняемых был отправлен в СИЗО. Расследование уголовного дела продолжается. Отмечается, что поймать обвиняемых удалось благодаря слаженной работе сотрудников краевого СУ СК и ГУ МВД.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!