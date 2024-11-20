Власти Пермского края оценят удовлетворенность населения жизнью в регионе

Власти Пермского края объявили конкурс на проведение исследования удовлетворенности населения качеством жизни в регионе. Стоимость контракта составляет восемь миллионов рублей.
«Выполнение научно-исследовательской работы по теме „Социологический мониторинг оценки социального самочувствия и удовлетворенности населения Пермского края качеством жизни в регионе“. Заказчиком выступает администрация губернатора Пермского края. Начальная (максимальная) цена контракта — 8 млн рублей», — говорится в техзадании на сайте госзакупок.
В 2025 году исполнитель должен выполнить три социологических мониторинговых исследования во всех районах и округах Пермского края. В рамках каждого требуется провести семь тысяч телефонных интервью. В результате необходимо составить рейтинг территорий, проанализировать социальное самочувствие и удовлетворенность жителей, выделить проблемные точки, разработать рекомендации для улучшения условий жизни и подготовить отчет.
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