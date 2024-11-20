Власти Пермского края оценят удовлетворенность населения жизнью в регионе

© Служба новостей «URA.RU»
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На проведение социологического исследования потратят восемь миллионов рублей
На проведение социологического исследования потратят восемь миллионов рублей Фото:

Власти Пермского края объявили конкурс на проведение исследования удовлетворенности населения качеством жизни в регионе. Стоимость контракта составляет восемь миллионов рублей.

«Выполнение научно-исследовательской работы по теме „Социологический мониторинг оценки социального самочувствия и удовлетворенности населения Пермского края качеством жизни в регионе“. Заказчиком выступает администрация губернатора Пермского края. Начальная (максимальная) цена контракта — 8 млн рублей», — говорится в техзадании на сайте госзакупок.

В 2025 году исполнитель должен выполнить три социологических мониторинговых исследования во всех районах и округах Пермского края. В рамках каждого требуется провести семь тысяч телефонных интервью. В результате необходимо составить рейтинг территорий, проанализировать социальное самочувствие и удовлетворенность жителей, выделить проблемные точки, разработать рекомендации для улучшения условий жизни и подготовить отчет.

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Власти Пермского края объявили конкурс на проведение исследования удовлетворенности населения качеством жизни в регионе. Стоимость контракта составляет восемь миллионов рублей. «Выполнение научно-исследовательской работы по теме „Социологический мониторинг оценки социального самочувствия и удовлетворенности населения Пермского края качеством жизни в регионе“. Заказчиком выступает администрация губернатора Пермского края. Начальная (максимальная) цена контракта — 8 млн рублей», — говорится в техзадании на сайте госзакупок. В 2025 году исполнитель должен выполнить три социологических мониторинговых исследования во всех районах и округах Пермского края. В рамках каждого требуется провести семь тысяч телефонных интервью. В результате необходимо составить рейтинг территорий, проанализировать социальное самочувствие и удовлетворенность жителей, выделить проблемные точки, разработать рекомендации для улучшения условий жизни и подготовить отчет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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