Милонов предложил давать многодетным лошадь за маткапитал вместо автомобиля

Депутат Госдумы Виталий Милонов в ответ на отклоненное предложение ЛДПР использовать материнский капитал для покупки машины сообщил, что многодетным семьям нужно давать лошадей вместо автомобилей. Милонов отметил, что лошади — это точно такой же транспорт, как и машина.
«Он [Милонов] сам многодетный отец, и с радостью бы поддержал, если бы в качестве транспорта на маткапитал можно было бы купить лошадь», — передает telegram-канал журналистки Ксении Собчак «Кровавая барыня» слова Милонова. По его словам, лошади точно произведены в РФ и являются таким же транспортом, как и машина. В ответ на такое заявление депутат Татьяна Буцкая отметила, что кормление и содержание лошади обходится дорого.
В Госдуме предложили использовать средства материнского капитала на медицинские услуги для детей и их родителей, которые не покрываются полисом ОМС. Инициативу озвучил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, подчеркнув, что нововведение позволит улучшить доступ к медицинским услугам и снизить финансовое бремя для семей.
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