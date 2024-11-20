Милонов предложил давать многодетным лошадь за маткапитал вместо автомобиля

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Виталий Милонов предложил разрешить многодетным семьям покупать лошадей вместо машин на маткапитал
Виталий Милонов предложил разрешить многодетным семьям покупать лошадей вместо машин на маткапитал Фото:

Депутат Госдумы Виталий Милонов в ответ на отклоненное предложение ЛДПР использовать материнский капитал для покупки машины сообщил, что многодетным семьям нужно давать лошадей вместо автомобилей. Милонов отметил, что лошади — это точно такой же транспорт, как и машина. 

«Он [Милонов] сам многодетный отец, и с радостью бы поддержал, если бы в качестве транспорта на маткапитал можно было бы купить лошадь», — передает telegram-канал журналистки Ксении Собчак «Кровавая барыня» слова Милонова. По его словам, лошади точно произведены в РФ и являются таким же транспортом, как и машина. В ответ на такое заявление депутат Татьяна Буцкая отметила, что кормление и содержание лошади обходится дорого. 

В Госдуме предложили использовать средства материнского капитала на медицинские услуги для детей и их родителей, которые не покрываются полисом ОМС. Инициативу озвучил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, подчеркнув, что нововведение позволит улучшить доступ к медицинским услугам и снизить финансовое бремя для семей.

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Депутат Госдумы Виталий Милонов в ответ на отклоненное предложение ЛДПР использовать материнский капитал для покупки машины сообщил, что многодетным семьям нужно давать лошадей вместо автомобилей. Милонов отметил, что лошади — это точно такой же транспорт, как и машина.  «Он [Милонов] сам многодетный отец, и с радостью бы поддержал, если бы в качестве транспорта на маткапитал можно было бы купить лошадь», — передает telegram-канал журналистки Ксении Собчак «Кровавая барыня» слова Милонова. По его словам, лошади точно произведены в РФ и являются таким же транспортом, как и машина. В ответ на такое заявление депутат Татьяна Буцкая отметила, что кормление и содержание лошади обходится дорого.  В Госдуме предложили использовать средства материнского капитала на медицинские услуги для детей и их родителей, которые не покрываются полисом ОМС. Инициативу озвучил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, подчеркнув, что нововведение позволит улучшить доступ к медицинским услугам и снизить финансовое бремя для семей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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