«Не женское дело»: глава свердловской спортивной федерации выступил против уроков борьбы в школах

Президент Федерации кикбоксинга Свердловской области Игорь Кулбаев выступил против введения единоборств в школьную программу, т.к . они подходят не всем ученикам. Например, он заявил, что борьба — не женское дело, но подчеркнул ее важность для мальчиков
«Все-таки это специфическое направление — единоборства. Не каждому оно может пойти по душе. Я соглашусь с большинством, что это не женское дело. Но опять же, мы не должны наших девочек обижать или ущемлять их права», — заявил Кулбаев в эфире телеканала ОТВ.
Однако он подчеркнул, что основы единоборства должны изучать все мальчики. По его словам, молодым людям необходимо понимать, что такое борьба, защита, уклон и уход в сторону, так как это точно пригодится им в жизни.
16 ноября на форуме «Россия — Zа самбо» «Единая Россия» предложила сделать самбо обязательным модулем в школьной программе физической культуры. Эксперты URA.RU заявляют, что популяризация борьбы поможет РФ закрепить образ сильной страны как в сознании граждан, так и за рубежом.
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