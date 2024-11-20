«Не женское дело»: глава свердловской спортивной федерации выступил против уроков борьбы в школах

Глава свердловской федерации кикбоксинга выступил против уроков борьбы в школах
© Служба новостей «URA.RU»
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По словам Игоря Кулбаева, борьбу необходимо изучать всем мальчикам
По словам Игоря Кулбаева, борьбу необходимо изучать всем мальчикам Фото:

Президент Федерации кикбоксинга Свердловской области Игорь Кулбаев выступил против введения единоборств в школьную программу, т.к . они подходят не всем ученикам. Например, он заявил, что борьба — не женское дело, но подчеркнул ее важность для мальчиков

«Все-таки это специфическое направление — единоборства. Не каждому оно может пойти по душе. Я соглашусь с большинством, что это не женское дело. Но опять же, мы не должны наших девочек обижать или ущемлять их права», — заявил Кулбаев в эфире телеканала ОТВ.

Однако он подчеркнул, что основы единоборства должны изучать все мальчики. По его словам, молодым людям необходимо понимать, что такое борьба, защита, уклон и уход в сторону, так как это точно пригодится им в жизни.

16 ноября на форуме «Россия — Zа самбо» «Единая Россия» предложила сделать самбо обязательным модулем в школьной программе физической культуры. Эксперты URA.RU заявляют, что популяризация борьбы поможет РФ закрепить образ сильной страны как в сознании граждан, так и за рубежом.

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Президент Федерации кикбоксинга Свердловской области Игорь Кулбаев выступил против введения единоборств в школьную программу, т.к . они подходят не всем ученикам. Например, он заявил, что борьба — не женское дело, но подчеркнул ее важность для мальчиков «Все-таки это специфическое направление — единоборства. Не каждому оно может пойти по душе. Я соглашусь с большинством, что это не женское дело. Но опять же, мы не должны наших девочек обижать или ущемлять их права», — заявил Кулбаев в эфире телеканала ОТВ. Однако он подчеркнул, что основы единоборства должны изучать все мальчики. По его словам, молодым людям необходимо понимать, что такое борьба, защита, уклон и уход в сторону, так как это точно пригодится им в жизни. 16 ноября на форуме «Россия — Zа самбо» «Единая Россия» предложила сделать самбо обязательным модулем в школьной программе физической культуры. Эксперты URA.RU заявляют, что популяризация борьбы поможет РФ закрепить образ сильной страны как в сознании граждан, так и за рубежом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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