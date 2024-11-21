Американский актер обратился к России из-за «психов» во власти США

В США в ближайшее время уберут от власти «психов», которые хотят развязать войну с Россией. Об этом сообщил американский режиссер и актер Кевин Сорбо.
«Дорогая Россия, среднестатистический американец не хочет войны с вами. Этого хотят психи, находящиеся у власти. Их скоро не будет», — написал Сорбо в соцсети Х.
На прошедших выборах президента в США победил республиканец Дональд Трамп. Его инаугурация пройдет 20 января 2025 года. Bloomberg сообщало, что президенты РФ и США — Владимир Путин и Дональд Трамп — скоро проведут переговоры по урегулированию ситуации на Украине.
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