Американский актер обратился к России из-за «психов» во власти США

Актер Сорбо: в США в скором времени не будет «психов», которые хотят войны с РФ
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Кевин Сорбо заявил, что скоро к власти в США придут нормальные политики
Кевин Сорбо заявил, что скоро к власти в США придут нормальные политики Фото:

В США в ближайшее время уберут от власти «психов», которые хотят развязать войну с Россией. Об этом сообщил американский режиссер и актер Кевин Сорбо.

«Дорогая Россия, среднестатистический американец не хочет войны с вами. Этого хотят психи, находящиеся у власти. Их скоро не будет», — написал Сорбо в соцсети Х. 

На прошедших выборах президента в США победил республиканец Дональд Трамп. Его инаугурация пройдет 20 января 2025 года. Bloomberg сообщало, что президенты РФ и США — Владимир Путин и Дональд Трамп — скоро проведут переговоры по урегулированию ситуации на Украине. 

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В США в ближайшее время уберут от власти «психов», которые хотят развязать войну с Россией. Об этом сообщил американский режиссер и актер Кевин Сорбо. «Дорогая Россия, среднестатистический американец не хочет войны с вами. Этого хотят психи, находящиеся у власти. Их скоро не будет», — написал Сорбо в соцсети Х.  На прошедших выборах президента в США победил республиканец Дональд Трамп. Его инаугурация пройдет 20 января 2025 года. Bloomberg сообщало, что президенты РФ и США — Владимир Путин и Дональд Трамп — скоро проведут переговоры по урегулированию ситуации на Украине. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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