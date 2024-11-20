Bloomberg: Путин и Трамп вскоре проведут переговоры по Украине

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Байден мотивирует Трампа провести переговоры с Путиным
Байден мотивирует Трампа провести переговоры с Путиным Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Владимир Путин и Дональд Трамп в ближайшее время проведут переговоры по Украине. Об этом сообщает Bloomberg.

«[Президент США Джо] Байден своим решением по ATACMS оказал своему преемнику тактическую услугу... Этот шаг избавляет Трампа от необходимости эскалации и вместо этого дает ему возможность идти на переговоры в следующем году», — говорится в публикации. Там также отмечается, что теперь Трамп должен быть благодарен Байдену за возможность пойти на реальные переговоры с Путиным.

Ранее стало известно, что действующий президент США Джо Байден разрешил Украине наносить удары дальнобойным оружием по России, передает RT. Однако позже в Белом не подтвердили эту информацию.

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Владимир Путин и Дональд Трамп в ближайшее время проведут переговоры по Украине. Об этом сообщает Bloomberg. «[Президент США Джо] Байден своим решением по ATACMS оказал своему преемнику тактическую услугу... Этот шаг избавляет Трампа от необходимости эскалации и вместо этого дает ему возможность идти на переговоры в следующем году», — говорится в публикации. Там также отмечается, что теперь Трамп должен быть благодарен Байдену за возможность пойти на реальные переговоры с Путиным. Ранее стало известно, что действующий президент США Джо Байден разрешил Украине наносить удары дальнобойным оружием по России, передает RT. Однако позже в Белом не подтвердили эту информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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