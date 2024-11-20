Bloomberg: Путин и Трамп вскоре проведут переговоры по Украине

Владимир Путин и Дональд Трамп в ближайшее время проведут переговоры по Украине. Об этом сообщает Bloomberg.
«[Президент США Джо] Байден своим решением по ATACMS оказал своему преемнику тактическую услугу... Этот шаг избавляет Трампа от необходимости эскалации и вместо этого дает ему возможность идти на переговоры в следующем году», — говорится в публикации. Там также отмечается, что теперь Трамп должен быть благодарен Байдену за возможность пойти на реальные переговоры с Путиным.
Ранее стало известно, что действующий президент США Джо Байден разрешил Украине наносить удары дальнобойным оружием по России, передает RT. Однако позже в Белом не подтвердили эту информацию.
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