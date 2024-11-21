В Пермском госуниверситете рассказали о судьбе участка рядом со стадионом «Динамо»

Комиссия по землепользованию и застройке одобрила предложение Пермского госуниверситета (ПГНИУ) повысить высотность строительства до семи этажей на участке по улице Краснова, 29. Землю планируется ввести в хозоборот.
«Ведется работа по введению участка в хозяйственный оборот, смена зонирования — первый шаг. Дальнейшее развитие территории будет осуществляться корпорацией „ДОМ.РФ“», — пишет «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу вуза.
По улице Краснова, 29 в Перми находится пустующее двухэтажное сооружение, непригодное для использования. По информации издания, новое строение на участке возводить не планируется. Землю могут продать, а назначение территории определит новый собственник.
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