В Пермском госуниверситете рассказали о судьбе участка рядом со стадионом «Динамо»

Пермский госуниверситет планирует ввести в оборот участок в центре Перми
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Участок с заброшенным зданием по улице Краснова, 29 в Перми могут продать
Участок с заброшенным зданием по улице Краснова, 29 в Перми могут продать Фото:

Комиссия по землепользованию и застройке одобрила предложение Пермского госуниверситета (ПГНИУ) повысить высотность строительства до семи этажей на участке по улице Краснова, 29. Землю планируется ввести в хозоборот.

«Ведется работа по введению участка в хозяйственный оборот, смена зонирования — первый шаг. Дальнейшее развитие территории будет осуществляться корпорацией „ДОМ.РФ“», — пишет «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу вуза.

По улице Краснова, 29 в Перми находится пустующее двухэтажное сооружение, непригодное для использования. По информации издания, новое строение на участке возводить не планируется. Землю могут продать, а назначение территории определит новый собственник.

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Комиссия по землепользованию и застройке одобрила предложение Пермского госуниверситета (ПГНИУ) повысить высотность строительства до семи этажей на участке по улице Краснова, 29. Землю планируется ввести в хозоборот. «Ведется работа по введению участка в хозяйственный оборот, смена зонирования — первый шаг. Дальнейшее развитие территории будет осуществляться корпорацией „ДОМ.РФ“», — пишет «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу вуза. По улице Краснова, 29 в Перми находится пустующее двухэтажное сооружение, непригодное для использования. По информации издания, новое строение на участке возводить не планируется. Землю могут продать, а назначение территории определит новый собственник.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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