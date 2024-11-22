В Пермском крае медики бьют тревогу из-за роста заболеваемости пневмонией

Резкий рост заболеваемости пневмонией зафиксировали медики Кишертского муниципального округа Пермского края. По словам врача-эпидемиолога местной больницы Алексея Олехновича, в этом году заболевших в два раза больше, чем в прошлом.
«В течение года были госпитализированы с пневмониями 67 человек, в том числе 47 детей. Рост числа заболевших по сравнению с предыдущим годом — на 108%», — сообщил он на заседании муниципальной санитарно-противоэпидемической комиссии. Слова врача приводятся на официальной странице администрации округа в соцсети «ВКонтакте».
В группе риска по заболеваемости внебольничными пневмониями находятся дети до двух лет и пожилые люди, отмечают медики. Мэрия призывает жителей при кашле, высокой температуре и болях в груди немедленно обращаться к медикам.
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