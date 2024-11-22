В Пермском крае медики бьют тревогу из-за роста заболеваемости пневмонией

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При появлении симптомов нужно обратиться к врачу
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Резкий рост заболеваемости пневмонией зафиксировали медики Кишертского муниципального округа Пермского края. По словам врача-эпидемиолога местной больницы Алексея Олехновича, в этом году заболевших в два раза больше, чем в прошлом.

«В течение года были госпитализированы с пневмониями 67 человек, в том числе 47 детей. Рост числа заболевших по сравнению с предыдущим годом — на 108%», — сообщил он на заседании муниципальной санитарно-противоэпидемической комиссии. Слова врача приводятся на официальной странице администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

В группе риска по заболеваемости внебольничными пневмониями находятся дети до двух лет и пожилые люди, отмечают медики. Мэрия призывает жителей при кашле, высокой температуре и болях в груди немедленно обращаться к медикам.

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Резкий рост заболеваемости пневмонией зафиксировали медики Кишертского муниципального округа Пермского края. По словам врача-эпидемиолога местной больницы Алексея Олехновича, в этом году заболевших в два раза больше, чем в прошлом. «В течение года были госпитализированы с пневмониями 67 человек, в том числе 47 детей. Рост числа заболевших по сравнению с предыдущим годом — на 108%», — сообщил он на заседании муниципальной санитарно-противоэпидемической комиссии. Слова врача приводятся на официальной странице администрации округа в соцсети «ВКонтакте». В группе риска по заболеваемости внебольничными пневмониями находятся дети до двух лет и пожилые люди, отмечают медики. Мэрия призывает жителей при кашле, высокой температуре и болях в груди немедленно обращаться к медикам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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