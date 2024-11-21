21 ноября 2024

Пермский край накроет мощной волной тепла с Черного моря

Погоду в Прикамье определит сектор циклона с центром над Кольским полуостровом
© Служба новостей «URA.RU»
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Существенные осадки в Прикамье не прогнозируются
Существенные осадки в Прикамье не прогнозируются Фото:

Под влиянием теплой воздушной массы с Черного моря в Пермском крае температурный фон окажется на 4-10 градусов выше климатической нормы. Об этом предупредили специалисты Пермского гидрометцентра. Погоду в пятницу, 22 ноября, будет определять сектор циклона с центром над Кольским полуостровом.

«С 22 по 26 ноября ожидается вынос теплой воздушной массы с Черного моря, в связи с чем в Прикамье будет очень высокий температурный фон, выше климатической нормы на 4–10 градусов. Дневной прогрев составит от 2 до 4 градусов», — пояснили метеорологи.

Ранее в регион пришла оттепель. Пермякам рассказывали, что повышенный температурный фон на территории продержится до середины следующей недели.

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Под влиянием теплой воздушной массы с Черного моря в Пермском крае температурный фон окажется на 4-10 градусов выше климатической нормы. Об этом предупредили специалисты Пермского гидрометцентра. Погоду в пятницу, 22 ноября, будет определять сектор циклона с центром над Кольским полуостровом. «С 22 по 26 ноября ожидается вынос теплой воздушной массы с Черного моря, в связи с чем в Прикамье будет очень высокий температурный фон, выше климатической нормы на 4–10 градусов. Дневной прогрев составит от 2 до 4 градусов», — пояснили метеорологи. Ранее в регион пришла оттепель. Пермякам рассказывали, что повышенный температурный фон на территории продержится до середины следующей недели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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