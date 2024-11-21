Пермский край накроет мощной волной тепла с Черного моря

Под влиянием теплой воздушной массы с Черного моря в Пермском крае температурный фон окажется на 4-10 градусов выше климатической нормы. Об этом предупредили специалисты Пермского гидрометцентра. Погоду в пятницу, 22 ноября, будет определять сектор циклона с центром над Кольским полуостровом.
«С 22 по 26 ноября ожидается вынос теплой воздушной массы с Черного моря, в связи с чем в Прикамье будет очень высокий температурный фон, выше климатической нормы на 4–10 градусов. Дневной прогрев составит от 2 до 4 градусов», — пояснили метеорологи.
Ранее в регион пришла оттепель. Пермякам рассказывали, что повышенный температурный фон на территории продержится до середины следующей недели.
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