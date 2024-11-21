Пермский медуниверситет победил во Всероссийской Олимпиаде

На Всероссийской Олимпиаде ординаторов по хирургии, проходящей в Перми, ПГМУ выставил две команды — ординаторов и молодежную сборную, в которой преобладали студенты. В итоге молодые врачи выиграли Олимпиаду среди ординаторов, а молодежная сборная стала лучшей в первенстве молодежных команд.
«Ребята, которые закончили вуз, но еще не стали хирургами, и продолжают специализированное обучение в ординатуре, не имеют возможности совершенствоваться, обмениваться опытом, участвовать в таких бескомпромиссных состязаниях. Мы решили этот пробел восполнить, организовали и провели хирургическую Олимпиаду для ординаторов», — рассказал профессор, заведующий кафедрой факультетской хирургии № 2 ПГМУ Дмитрий Амарантов. В Прикамье приехали гости не только из российских вузов, но и зарубежные — в соревнованиях приняла участие делегация из республики Узбекистан.
Ранее URA.RU публиковало фоторепортаж с Олимпиады. Можно посмотреть, как молодые врачи соревновались в теоретических и практических конкурсах, проводя на скорость операции на сердце, пластические вмешательства и другие задания.
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