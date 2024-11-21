21 ноября 2024

Пермский медуниверситет победил во Всероссийской Олимпиаде

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пермский медуниверситет победил во Всероссийской Олимпиаде
Пермский медуниверситет победил во Всероссийской Олимпиаде Фото:

На Всероссийской Олимпиаде ординаторов по хирургии, проходящей в Перми, ПГМУ выставил две команды — ординаторов и молодежную сборную, в которой преобладали студенты. В итоге молодые врачи выиграли Олимпиаду среди ординаторов, а молодежная сборная стала лучшей в первенстве молодежных команд.

«Ребята, которые закончили вуз, но еще не стали хирургами, и продолжают специализированное обучение в ординатуре, не имеют возможности совершенствоваться, обмениваться опытом, участвовать в таких бескомпромиссных состязаниях. Мы решили этот пробел восполнить, организовали и провели хирургическую Олимпиаду для ординаторов», — рассказал профессор, заведующий кафедрой факультетской хирургии № 2 ПГМУ Дмитрий Амарантов. В Прикамье приехали гости не только из российских вузов, но и зарубежные — в соревнованиях приняла участие делегация из республики Узбекистан.

Ранее URA.RU публиковало фоторепортаж с Олимпиады. Можно посмотреть, как молодые врачи соревновались в теоретических и практических конкурсах, проводя на скорость операции на сердце, пластические вмешательства и другие задания.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На Всероссийской Олимпиаде ординаторов по хирургии, проходящей в Перми, ПГМУ выставил две команды — ординаторов и молодежную сборную, в которой преобладали студенты. В итоге молодые врачи выиграли Олимпиаду среди ординаторов, а молодежная сборная стала лучшей в первенстве молодежных команд. «Ребята, которые закончили вуз, но еще не стали хирургами, и продолжают специализированное обучение в ординатуре, не имеют возможности совершенствоваться, обмениваться опытом, участвовать в таких бескомпромиссных состязаниях. Мы решили этот пробел восполнить, организовали и провели хирургическую Олимпиаду для ординаторов», — рассказал профессор, заведующий кафедрой факультетской хирургии № 2 ПГМУ Дмитрий Амарантов. В Прикамье приехали гости не только из российских вузов, но и зарубежные — в соревнованиях приняла участие делегация из республики Узбекистан. Ранее URA.RU публиковало фоторепортаж с Олимпиады. Можно посмотреть, как молодые врачи соревновались в теоретических и практических конкурсах, проводя на скорость операции на сердце, пластические вмешательства и другие задания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...