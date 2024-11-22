Знаменитые оковы Михаила Романова стали ближе к Перми

Знаменитые оковы Михаила Романова перевезены в Чердынь
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Знаменитые оковы Михаила Романова стали ближе к Перми
Знаменитые оковы Михаила Романова стали ближе к Перми Фото:

В Центре памяти боярина Романова в Ныробе началась реставрация, в связи с чем главный экспонат музея — оковы Михаила Никитича Романова — перевезен в Чердынь. Но для визита по-прежнему доступны яма-темница, где был заточен боярин.

«Экскурсионные маршруты в Ныроб никто не отменял: для посещения будет открыт Романовский сад, можно будет зайти в часовню и спуститься в яму-темницу, где принял мученическую смерть опальный боярин, побывать в Никольском храме и Богоявленской церкви, посетить Свято-Никольской родник», — отмечает Ирина Трофимова, директор Чердынского краеведческого музея. Оковы Романова и часть экспозиции уже переехали в Чердынь и доступны для просмотра в новом музейном пространстве.

Михаил Никитич Романов оказался в 1601 году в заточении на окраине Ныробки в наспех вырытой яме, крытой досками. В 1602 году он скончался и был похоронен недалеко от места заточения, а в 1606 году его останки перезахоронили в Москве в усыпальнице Романовых.

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В Центре памяти боярина Романова в Ныробе началась реставрация, в связи с чем главный экспонат музея — оковы Михаила Никитича Романова — перевезен в Чердынь. Но для визита по-прежнему доступны яма-темница, где был заточен боярин. «Экскурсионные маршруты в Ныроб никто не отменял: для посещения будет открыт Романовский сад, можно будет зайти в часовню и спуститься в яму-темницу, где принял мученическую смерть опальный боярин, побывать в Никольском храме и Богоявленской церкви, посетить Свято-Никольской родник», — отмечает Ирина Трофимова, директор Чердынского краеведческого музея. Оковы Романова и часть экспозиции уже переехали в Чердынь и доступны для просмотра в новом музейном пространстве. Михаил Никитич Романов оказался в 1601 году в заточении на окраине Ныробки в наспех вырытой яме, крытой досками. В 1602 году он скончался и был похоронен недалеко от места заточения, а в 1606 году его останки перезахоронили в Москве в усыпальнице Романовых.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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