Знаменитые оковы Михаила Романова стали ближе к Перми

В Центре памяти боярина Романова в Ныробе началась реставрация, в связи с чем главный экспонат музея — оковы Михаила Никитича Романова — перевезен в Чердынь. Но для визита по-прежнему доступны яма-темница, где был заточен боярин.
«Экскурсионные маршруты в Ныроб никто не отменял: для посещения будет открыт Романовский сад, можно будет зайти в часовню и спуститься в яму-темницу, где принял мученическую смерть опальный боярин, побывать в Никольском храме и Богоявленской церкви, посетить Свято-Никольской родник», — отмечает Ирина Трофимова, директор Чердынского краеведческого музея. Оковы Романова и часть экспозиции уже переехали в Чердынь и доступны для просмотра в новом музейном пространстве.
Михаил Никитич Романов оказался в 1601 году в заточении на окраине Ныробки в наспех вырытой яме, крытой досками. В 1602 году он скончался и был похоронен недалеко от места заточения, а в 1606 году его останки перезахоронили в Москве в усыпальнице Романовых.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!