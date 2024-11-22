Пермская компания скрыла от контролирующих органов смерть своего работника

В Перми коммерческой организации грозит уголовное дело за сокрытие гибели своего работника. О несчастном случае в Госинспекцию труда в Пермском крае сообщила полиция. По информации правоохранительных органов, работник ООО «Кэпитал-Авто» выпал из прицепа трактора, получив смертельную травму.
«15 ноября во время следования в прицепе трактора работник ООО „Кэпитал-Авто“ выпал из прицепа, получив смертельную травму. В нарушение трудового законодательства, работодатель в установленный срок не уведомил Государственную инспекцию труда в Пермском крае о несчастном случае со смертельным исходом», — сообщается на сайте ведомства.
Сейчас инспекция выясняет обстоятельства и причины несчастного случая. Материалы расследования будут переданы в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела и привлечения виновных лиц к ответственности.
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