Пермская компания скрыла от контролирующих органов смерть своего работника

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О гибели работника коммерческой организации узнали сотрудники полиции
О гибели работника коммерческой организации узнали сотрудники полиции Фото:

В Перми коммерческой организации грозит уголовное дело за сокрытие гибели своего работника. О несчастном случае в Госинспекцию труда в Пермском крае сообщила полиция. По информации правоохранительных органов, работник ООО «Кэпитал-Авто» выпал из прицепа трактора, получив смертельную травму.

«15 ноября во время следования в прицепе трактора работник ООО „Кэпитал-Авто“ выпал из прицепа, получив смертельную травму. В нарушение трудового законодательства, работодатель в установленный срок не уведомил Государственную инспекцию труда в Пермском крае о несчастном случае со смертельным исходом», — сообщается на сайте ведомства.

Сейчас инспекция выясняет обстоятельства и причины несчастного случая. Материалы расследования будут переданы в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела и привлечения виновных лиц к ответственности.

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В Перми коммерческой организации грозит уголовное дело за сокрытие гибели своего работника. О несчастном случае в Госинспекцию труда в Пермском крае сообщила полиция. По информации правоохранительных органов, работник ООО «Кэпитал-Авто» выпал из прицепа трактора, получив смертельную травму. «15 ноября во время следования в прицепе трактора работник ООО „Кэпитал-Авто“ выпал из прицепа, получив смертельную травму. В нарушение трудового законодательства, работодатель в установленный срок не уведомил Государственную инспекцию труда в Пермском крае о несчастном случае со смертельным исходом», — сообщается на сайте ведомства. Сейчас инспекция выясняет обстоятельства и причины несчастного случая. Материалы расследования будут переданы в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела и привлечения виновных лиц к ответственности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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