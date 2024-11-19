В Нытвенском округе создали приемные эвакуационные пункты для населения

В Нытвенском городском округе Пермского края созданы эвакуационные пункты для организованного размещения населения. Об этом говорится в постановлении, которое администрация округа разместила на своем сайте. В документе указано, что подобные пункты необходимы на случай проведения мероприятий по гражданской обороне при военных конфликтах или вследствие таковых.
«Создать на территории Нытвенского городского округа приемные эвакуационные пункты для организованного приема, учета и размещения эвакуируемого населения при проведении мероприятий по гражданской обороне при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов», — отмечается в постановлении администрации Нытвенского округа. Согласно утвержденному мэрией перечню, эвакопункты пункты появятся на базе шести учреждений: Центров развития культуры и молодежной политики (МБУ) и Управления капитального строительства (МКУ).
Подобные пункты ранее создали и другие муниципальные образования Пермского края. Так, в Александровском округе их семь, в Бардымском округе — 13, а в Краснокамском округе — четыре. Ранее URA.RU также рассказывало о том, что в Кудымкарском муниципальном округе Пермского края созданы пункты обогрева и питания населения. Они предназначены для размещения граждан на время чрезвычайной ситуации, связанной с непогодой или пробками на дорогах.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!