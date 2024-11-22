Суд обязал экс-депутата пермского ЗС Лисняка вернуть долг своему помощнику

Бывший депутат законодательного собрания Пермского края Илья Лисняк должен будет вернуть более 12 млн рублей своему бывшему помощнику Алексею Меркурьеву. Решение судьи Дзержинского районного суда Ольги Хусаиновой передает из зала заседаний корреспондент URA.RU.
«Дзержинский районный суд 22 ноября, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Меркурьева Алексея Владимировича к Лисняку Илье Николаевичу о взыскании суммы займа, процентом за пользование и неустойки, расходов на уплату государственной пошлины, решил взыскать с Лисняка сумму займа 7 млн рублей, проценты за пользование займом за период с 25.08.2021 по 22.11.2024 года в размере 2 727 368, 50 рублей, проценты за пользование займом в размере 12% годовых, неустойку в размере 2 532 000 рублей, неустойку в размере 0,1% от суммы займа в 7 млн рублей, возмещение расходов на уплату пошлины 59 129 рублей», — озвучила свое решение судья Хусаинова.
Судебное разбирательство между Меркурьевым и Лисняком длилось с октября 2023 года. Меркурьев изначально требовал почти 20 млн рублей. Это сам заем в 7 млн рублей, проценты за пользование им (2,7 млн рубле), неустойка (7,3 млн рублей) и проценты за неисполнение денежного обязательства в рамках статьи 395 ГК РФ (2,4 млн рублей).
Представитель прокуратуры в суде потребовал отказать в выплате неустоек и процентов и взыскать с Лисняка только саму сумма займа в 7,2 млн рублей. «В рамках рассмотрения факт передачи 7 млн рублей был доказан в виде расписки и договора займа, который Илья Лисняк взял у Алексея Меркурьева. В связи с этим полагаю, что с Лисняка следует взыскать задолженность в виде 7 млн рублей. В части возмещения истцу средств в качестве процентов по займу и неустойки следует отказать», — заявил прокурор в суде.
Лисняк в свою очередь отрицал сам факт получения денег и подал к Меркурьеву встречный иск. По словам стороны защиты Лисняка, у Меркурьева просто не было таких денег. Он столько не зарабатывал. А слова о том, что деньги Лисняку были даны из заемных средств, не нашли своего подтверждения. Также защита обращает внимание, что до судебного иска Меркурьев не направлял Лисняку ни досудебной претензии, ни требований вернуть средства, что указывает на сомнительное происхождение этой долговой расписки.
В апреле 2023 года Лисняк покинул Россию на фоне уголовного дела, которое было возбуждено против него. Его обвиняют в вымогательстве денег у высокопоставленных чиновников.
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