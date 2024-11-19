19 ноября 2024

В Перми купола минаретов подняли на новую Соборную мечеть края. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Комплекс Соборной мечети планировали открыть в 2024 году
Комплекс Соборной мечети планировали открыть в 2024 году Фото:

В Перми на здание новой Соборной мечети Пермского края подняли купола минаретов и установили главные полумесяцы. Фото торжественного этапа строительства опубликовало в соцсетях Духовное управление мусульман региона.

«Дорогие друзья! Мы начинаем подъем куполов минаретов и установку главных полумесяцев Соборной мечети Пермского края», — подписано фото на странице муфтията Прикамья в соцсети «ВКонтакте».

Соборная мечеть строится в Перми на бульваре Гагарина несколько лет. Первый камень в ее основание заложили еще в 1999 году. В 2019 году началось само строительство. По плану в комплекс войдет кроме здания Соборной мечети должен войти ритуальный зал для церемонии прощания и похорон, классы для обучения основам традиционного Ислама, а также торжественные залы для церемонии бракосочетания и имянаречения.

Строительство комплекса Соборной мечети близится к завершению
Строительство комплекса Соборной мечети близится к завершению
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми на здание новой Соборной мечети Пермского края подняли купола минаретов и установили главные полумесяцы. Фото торжественного этапа строительства опубликовало в соцсетях Духовное управление мусульман региона. «Дорогие друзья! Мы начинаем подъем куполов минаретов и установку главных полумесяцев Соборной мечети Пермского края», — подписано фото на странице муфтията Прикамья в соцсети «ВКонтакте». Соборная мечеть строится в Перми на бульваре Гагарина несколько лет. Первый камень в ее основание заложили еще в 1999 году. В 2019 году началось само строительство. По плану в комплекс войдет кроме здания Соборной мечети должен войти ритуальный зал для церемонии прощания и похорон, классы для обучения основам традиционного Ислама, а также торжественные залы для церемонии бракосочетания и имянаречения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...