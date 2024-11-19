В Перми на здание новой Соборной мечети Пермского края подняли купола минаретов и установили главные полумесяцы. Фото торжественного этапа строительства опубликовало в соцсетях Духовное управление мусульман региона.
«Дорогие друзья! Мы начинаем подъем куполов минаретов и установку главных полумесяцев Соборной мечети Пермского края», — подписано фото на странице муфтията Прикамья в соцсети «ВКонтакте».
Соборная мечеть строится в Перми на бульваре Гагарина несколько лет. Первый камень в ее основание заложили еще в 1999 году. В 2019 году началось само строительство. По плану в комплекс войдет кроме здания Соборной мечети должен войти ритуальный зал для церемонии прощания и похорон, классы для обучения основам традиционного Ислама, а также торжественные залы для церемонии бракосочетания и имянаречения.
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