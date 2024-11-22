Роспотребнадзор предупредил пермяков об опасности употребления заменителей сахара

Заменители сахара не способствуют снижению веса, как принято считать, напротив — их употребление может привести к набору веса. Об этом предупреждает управление Роспотребнадзора по Пермскому краю. Ведомство в своем telegram-канале напомнило, что сахарозаменители изначально разрабатывались для диабетиков.
«Сегодня заменители сахара используют повсеместно. Некоторые считают, что они помогают похудеть, но это большое заблуждение. Употребление искусственных заменителей часто приводит к повышению аппетита и перееданию, что способствует набору веса», — говорится в посте, который разметило управление.
В Роспотребнадзоре указывают, что сахарозаменители делятся на натуральные (фруктоза, эритрит, стевия, мед) и искусственные (аспартам, сахарин, цикламат, сорбит). Последние не содержат калорий и не влияют на метаболизм, но их сладость значительно выше. Надзорное ведомство не рекомендует употреблять сахарозаменители без необходимости или рекомендации врача.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!