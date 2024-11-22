Роспотребнадзор предупредил пермяков об опасности употребления заменителей сахара

Пермское управление Роспотребнадзора: сахарозаменители опасны для здоровья
© Служба новостей «URA.RU»
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Употребление искусственных заменителей сахара повышает аппетит и приводит к перееданию, предупреждают в Роспотребнадзоре
Употребление искусственных заменителей сахара повышает аппетит и приводит к перееданию, предупреждают в Роспотребнадзоре Фото:

Заменители сахара не способствуют снижению веса, как принято считать, напротив — их употребление может привести к набору веса. Об этом предупреждает управление Роспотребнадзора по Пермскому краю. Ведомство в своем telegram-канале напомнило, что сахарозаменители изначально разрабатывались для диабетиков.

«Сегодня заменители сахара используют повсеместно. Некоторые считают, что они помогают похудеть, но это большое заблуждение. Употребление искусственных заменителей часто приводит к повышению аппетита и перееданию, что способствует набору веса», — говорится в посте, который разметило управление.

В Роспотребнадзоре указывают, что сахарозаменители делятся на натуральные (фруктоза, эритрит, стевия, мед) и искусственные (аспартам, сахарин, цикламат, сорбит). Последние не содержат калорий и не влияют на метаболизм, но их сладость значительно выше. Надзорное ведомство не рекомендует употреблять сахарозаменители без необходимости или рекомендации врача.

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Заменители сахара не способствуют снижению веса, как принято считать, напротив — их употребление может привести к набору веса. Об этом предупреждает управление Роспотребнадзора по Пермскому краю. Ведомство в своем telegram-канале напомнило, что сахарозаменители изначально разрабатывались для диабетиков. «Сегодня заменители сахара используют повсеместно. Некоторые считают, что они помогают похудеть, но это большое заблуждение. Употребление искусственных заменителей часто приводит к повышению аппетита и перееданию, что способствует набору веса», — говорится в посте, который разметило управление. В Роспотребнадзоре указывают, что сахарозаменители делятся на натуральные (фруктоза, эритрит, стевия, мед) и искусственные (аспартам, сахарин, цикламат, сорбит). Последние не содержат калорий и не влияют на метаболизм, но их сладость значительно выше. Надзорное ведомство не рекомендует употреблять сахарозаменители без необходимости или рекомендации врача.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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