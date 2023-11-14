Помощник беглого депутата пермского заксобрания подал на него в суд

Илья Лисняк пока не знаком с исковыми требованиями Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Помощник депутата заксобрания Пермского края Ильи Лисняка Алексей Меркурьев подал в суд на своего руководителя. Информация об этом размещена в картотеке Индустриального райсуда Перми.

«Алексей Меркурьев подал иск к Илье Лисняку. Заявление поступило в суд 25 октября. Первое заседание назначено на 14 декабря», — говорится на сайте суда. В беседе с URA.RU Лисняк сообщил, что иск к нему подал его общественный помощник. Он отметил, что теперь это скорее всего уже бывший помощник. Лисняк сказал, что будет разбираться в происходящем. Пока он не знаком с исковыми требованиями, но был неприятно удивлен, узнав о судебном разбирательстве.

По данным telegram-канала «Проводник», речь идет о сумме в 8,7 млн рублей. Судом приняты обеспечительные меры в качестве ареста имущества должника, УФССП выдан исполнительный лист. В пресс-службе УФССП по Пермскому краю опровергли данную информацию и сообщили, что на данный момент исполнительных производств в отношении Лисняка, как физлица, нет.

В ноябре 2022 года иск к Лисняку подавал бывший член избиркома Перми Дмитрий Отегов. Он требовал с депутата 5 млн рублей. В ходе судебного разбирательства стороны пришли к мировому соглашению. В апреле 2023 года Лисняк покинул Россию на фоне уголовного дела, которое было возбуждено против него. Его обвиняют в вымогательстве денег у сотрудника администрации губернатора. Как только он пересечет границу, его сразу арестуют и поместят в СИЗО.