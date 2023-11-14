14 ноября 2023

Помощник беглого депутата пермского заксобрания подал на него в суд

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
7-е Заседание законодательного собрания Пермского края, Пермь, лисняк илья
Илья Лисняк пока не знаком с исковыми требованиями Фото:

Помощник депутата заксобрания Пермского края Ильи Лисняка Алексей Меркурьев подал в суд на своего руководителя. Информация об этом размещена в картотеке Индустриального райсуда Перми.

«Алексей Меркурьев подал иск к Илье Лисняку. Заявление поступило в суд 25 октября. Первое заседание назначено на 14 декабря», — говорится на сайте суда. В беседе с URA.RU Лисняк сообщил, что иск к нему подал его общественный помощник. Он отметил, что теперь это скорее всего уже бывший помощник. Лисняк сказал, что будет разбираться в происходящем. Пока он не знаком с исковыми требованиями, но был неприятно удивлен, узнав о судебном разбирательстве.

По данным telegram-канала «Проводник», речь идет о сумме в 8,7 млн рублей. Судом приняты обеспечительные меры в качестве ареста имущества должника, УФССП выдан исполнительный лист. В пресс-службе УФССП по Пермскому краю опровергли данную информацию и сообщили, что на данный момент исполнительных производств в отношении Лисняка, как физлица, нет.

В ноябре 2022 года иск к Лисняку подавал бывший член избиркома Перми Дмитрий Отегов. Он требовал с депутата 5 млн рублей. В ходе судебного разбирательства стороны пришли к мировому соглашению. В апреле 2023 года Лисняк покинул Россию на фоне уголовного дела, которое было возбуждено против него. Его обвиняют в вымогательстве денег у сотрудника администрации губернатора. Как только он пересечет границу, его сразу арестуют и поместят в СИЗО.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Помощник депутата заксобрания Пермского края Ильи Лисняка Алексей Меркурьев подал в суд на своего руководителя. Информация об этом размещена в картотеке Индустриального райсуда Перми. «Алексей Меркурьев подал иск к Илье Лисняку. Заявление поступило в суд 25 октября. Первое заседание назначено на 14 декабря», — говорится на сайте суда. В беседе с URA.RU Лисняк сообщил, что иск к нему подал его общественный помощник. Он отметил, что теперь это скорее всего уже бывший помощник. Лисняк сказал, что будет разбираться в происходящем. Пока он не знаком с исковыми требованиями, но был неприятно удивлен, узнав о судебном разбирательстве. По данным telegram-канала «Проводник», речь идет о сумме в 8,7 млн рублей. Судом приняты обеспечительные меры в качестве ареста имущества должника, УФССП выдан исполнительный лист. В пресс-службе УФССП по Пермскому краю опровергли данную информацию и сообщили, что на данный момент исполнительных производств в отношении Лисняка, как физлица, нет. В ноябре 2022 года иск к Лисняку подавал бывший член избиркома Перми Дмитрий Отегов. Он требовал с депутата 5 млн рублей. В ходе судебного разбирательства стороны пришли к мировому соглашению. В апреле 2023 года Лисняк покинул Россию на фоне уголовного дела, которое было возбуждено против него. Его обвиняют в вымогательстве денег у сотрудника администрации губернатора. Как только он пересечет границу, его сразу арестуют и поместят в СИЗО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...