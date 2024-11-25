Закопавший компаньона свердловский бизнесмен выходит на свободу

26 ноября 2024 в 12:34 Размер текста - 17 +

Игорь Суханов получил свой срок в 2014 году (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Свердловской области из колонии скоро выйдет бизнесмен Игорь Суханов, жестоко убивший своего компаньона и закопавший в овраге. Об этом URA.RU сообщил источник. «Он сидит в Каменске-Уральском. До освобождения ему осталось месяцев пять-шесть», — сказал собеседник агентства. Убийство произошло 2 июня 2013 года на территории промзоны в Березовском на улице Западной. По версии следствия, Суханов поругался с бизнес-партнером Александром Забелиным, забил его ножом и добил выстрелами из травматического пистолета. От полученных повреждений Забелин скончался на месте. После этого Суханов выкопал яму экскаватором и закопал тело. Затем осужденный угнал Opel Astra и забрал пять миллионов рублей, принадлежащие убитому. Забелина объявили без вести пропавшим. Когда сыщики начали искать Александра, Суханов стал вести себя странно. По словам подчиненных, он был нервным и постоянно заравнивал овраги в промзоне. Это навело силовиков на мысль, что труп может быть там. Суханова раскусили и задержали. Его обвинили в зверском убийстве и крупной краже. В 2014 году суд приговорил его к 11 годам и четырем месяцам лишения свободы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области из колонии скоро выйдет бизнесмен Игорь Суханов, жестоко убивший своего компаньона и закопавший в овраге. Об этом URA.RU сообщил источник. «Он сидит в Каменске-Уральском. До освобождения ему осталось месяцев пять-шесть», — сказал собеседник агентства. Убийство произошло 2 июня 2013 года на территории промзоны в Березовском на улице Западной. По версии следствия, Суханов поругался с бизнес-партнером Александром Забелиным, забил его ножом и добил выстрелами из травматического пистолета. От полученных повреждений Забелин скончался на месте. После этого Суханов выкопал яму экскаватором и закопал тело. Затем осужденный угнал Opel Astra и забрал пять миллионов рублей, принадлежащие убитому. Забелина объявили без вести пропавшим. Когда сыщики начали искать Александра, Суханов стал вести себя странно. По словам подчиненных, он был нервным и постоянно заравнивал овраги в промзоне. Это навело силовиков на мысль, что труп может быть там. Суханова раскусили и задержали. Его обвинили в зверском убийстве и крупной краже. В 2014 году суд приговорил его к 11 годам и четырем месяцам лишения свободы.