Закопавший компаньона свердловский бизнесмен выходит на свободу

В Свердловской области из колонии скоро выйдет бизнесмен Игорь Суханов, жестоко убивший своего компаньона и закопавший в овраге. Об этом URA.RU сообщил источник.
«Он сидит в Каменске-Уральском. До освобождения ему осталось месяцев пять-шесть», — сказал собеседник агентства.
Убийство произошло 2 июня 2013 года на территории промзоны в Березовском на улице Западной. По версии следствия, Суханов поругался с бизнес-партнером Александром Забелиным, забил его ножом и добил выстрелами из травматического пистолета. От полученных повреждений Забелин скончался на месте. После этого Суханов выкопал яму экскаватором и закопал тело. Затем осужденный угнал Opel Astra и забрал пять миллионов рублей, принадлежащие убитому.
Забелина объявили без вести пропавшим. Когда сыщики начали искать Александра, Суханов стал вести себя странно. По словам подчиненных, он был нервным и постоянно заравнивал овраги в промзоне. Это навело силовиков на мысль, что труп может быть там.
Суханова раскусили и задержали. Его обвинили в зверском убийстве и крупной краже. В 2014 году суд приговорил его к 11 годам и четырем месяцам лишения свободы.
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