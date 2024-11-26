В Пласте 16-летняя мать заморозила новорожденного ребенка

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Ребенка нашли в мусорном баке на улице Фото:

В Пласте Челябинской области 16-летняя женщина родила живого ребенка и выбросила его в бак контейнерной площадки. Малыш скончался от переохлаждения.

«Ребенок был живым. По предварительным данным, он умер на улице от мороза», — сообщил URA.RU источник. В пресс-службе СКР по региону от комментариев отказались.

За последние дни температура воздуха в Пласте в ночное время опускалась ниже 10 градусов мороза. По информации URA.RU, на молодую мать завели уголовное дело. Ей грозит срок до пяти лет.

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В Пласте Челябинской области 16-летняя женщина родила живого ребенка и выбросила его в бак контейнерной площадки. Малыш скончался от переохлаждения. «Ребенок был живым. По предварительным данным, он умер на улице от мороза», — сообщил URA.RU источник. В пресс-службе СКР по региону от комментариев отказались. За последние дни температура воздуха в Пласте в ночное время опускалась ниже 10 градусов мороза. По информации URA.RU, на молодую мать завели уголовное дело. Ей грозит срок до пяти лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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