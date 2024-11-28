Жители поселка под Челябинском потребовали починить камеры контроля территории

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Весна опять пришла. Челябинск, видеокамера, камера наблюдения
Челябинцы заявили, что платят за видеонаблюдение, а камеры сломаны Фото:

Жители микрорайона Залесье Сосновского района Челябинской области потребовали починить камеры видеонаблюдения. Они заявили, что оплачивают круглосуточный контроль территории. В Сосновском районе URA.RU рассказали, что в квитанциях нет платы за видеонаблюдение в микрорайоне, так как камеры там отсутствуют.

«По всей территории микрорайона отключены камеры, провода перерезаны и болтаются на земле. В квитанциях за квартплату жители оплачивают контроль территории. Прошу подключить камеры и обеспечить круглосуточное наблюдение за территорией микрорайона», — заявил Арсений М. в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте».

Как рассказали URA.RU в администрации Сосновского района, в микрорайоне Залесье управляющей компанией является «УК Женева». Собственниками на собраниях принято решение об утверждении услуги «Контроль внутридворовой территории» и ее стоимости, которую они ежемесячно оплачивают в квитанции. Перечень работ по контролю внутридворовой территории включает в себя организацию круглосуточного интеллектуального контроля и видеонаблюдения за перемещением автомобилей и людей через контрольные пункты микрорайона с хранением информации.

«Другие камеры видеонаблюдения в Залесье отсутствуют. Данная услуга собственникам не оказывается и не оказывалась, начисления не производятся», — сообщили в администрации муниципалитета.

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Жители микрорайона Залесье Сосновского района Челябинской области потребовали починить камеры видеонаблюдения. Они заявили, что оплачивают круглосуточный контроль территории. В Сосновском районе URA.RU рассказали, что в квитанциях нет платы за видеонаблюдение в микрорайоне, так как камеры там отсутствуют. «По всей территории микрорайона отключены камеры, провода перерезаны и болтаются на земле. В квитанциях за квартплату жители оплачивают контроль территории. Прошу подключить камеры и обеспечить круглосуточное наблюдение за территорией микрорайона», — заявил Арсений М. в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте». Как рассказали URA.RU в администрации Сосновского района, в микрорайоне Залесье управляющей компанией является «УК Женева». Собственниками на собраниях принято решение об утверждении услуги «Контроль внутридворовой территории» и ее стоимости, которую они ежемесячно оплачивают в квитанции. Перечень работ по контролю внутридворовой территории включает в себя организацию круглосуточного интеллектуального контроля и видеонаблюдения за перемещением автомобилей и людей через контрольные пункты микрорайона с хранением информации. «Другие камеры видеонаблюдения в Залесье отсутствуют. Данная услуга собственникам не оказывается и не оказывалась, начисления не производятся», — сообщили в администрации муниципалитета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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