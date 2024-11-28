Жители поселка под Челябинском потребовали починить камеры контроля территории

28 ноября 2024 в 17:29 Размер текста - 17 +

Челябинцы заявили, что платят за видеонаблюдение, а камеры сломаны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители микрорайона Залесье Сосновского района Челябинской области потребовали починить камеры видеонаблюдения. Они заявили, что оплачивают круглосуточный контроль территории. В Сосновском районе URA.RU рассказали, что в квитанциях нет платы за видеонаблюдение в микрорайоне, так как камеры там отсутствуют. «По всей территории микрорайона отключены камеры, провода перерезаны и болтаются на земле. В квитанциях за квартплату жители оплачивают контроль территории. Прошу подключить камеры и обеспечить круглосуточное наблюдение за территорией микрорайона», — заявил Арсений М. в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте». Как рассказали URA.RU в администрации Сосновского района, в микрорайоне Залесье управляющей компанией является «УК Женева». Собственниками на собраниях принято решение об утверждении услуги «Контроль внутридворовой территории» и ее стоимости, которую они ежемесячно оплачивают в квитанции. Перечень работ по контролю внутридворовой территории включает в себя организацию круглосуточного интеллектуального контроля и видеонаблюдения за перемещением автомобилей и людей через контрольные пункты микрорайона с хранением информации. «Другие камеры видеонаблюдения в Залесье отсутствуют. Данная услуга собственникам не оказывается и не оказывалась, начисления не производятся», — сообщили в администрации муниципалитета. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители микрорайона Залесье Сосновского района Челябинской области потребовали починить камеры видеонаблюдения. Они заявили, что оплачивают круглосуточный контроль территории. В Сосновском районе URA.RU рассказали, что в квитанциях нет платы за видеонаблюдение в микрорайоне, так как камеры там отсутствуют. «По всей территории микрорайона отключены камеры, провода перерезаны и болтаются на земле. В квитанциях за квартплату жители оплачивают контроль территории. Прошу подключить камеры и обеспечить круглосуточное наблюдение за территорией микрорайона», — заявил Арсений М. в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте». Как рассказали URA.RU в администрации Сосновского района, в микрорайоне Залесье управляющей компанией является «УК Женева». Собственниками на собраниях принято решение об утверждении услуги «Контроль внутридворовой территории» и ее стоимости, которую они ежемесячно оплачивают в квитанции. Перечень работ по контролю внутридворовой территории включает в себя организацию круглосуточного интеллектуального контроля и видеонаблюдения за перемещением автомобилей и людей через контрольные пункты микрорайона с хранением информации. «Другие камеры видеонаблюдения в Залесье отсутствуют. Данная услуга собственникам не оказывается и не оказывалась, начисления не производятся», — сообщили в администрации муниципалитета.