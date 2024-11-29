Много веков православные вспоминают 2 декабря святого Авдия. Пока в церквях звучали молебны в честь пророка, в народе отмечали праздник Авдея Радетеля. URA.RU рассказывает о приметах и традициях праздника.
Традиции на Авдея Радетеля
Так как в народе святого Авдия почитали как покровителя семьи, в быту его называли Родителем или Радетелем. Считалось, что пророк помогал сохранить семейный очаг и воспитать детей.
На Руси считалось, что 2 декабря по земле ходит нечистая сила. Поэтому, чтобы не стать жертвой злых духов, в Авдеев день старались не выходить из дома после наступления темноты. Чтобы защититься от нечисти, глава семейства стучал обухом топора по оконным рамам и двери — в народе верили, что это поможет отпугнуть духов.
Так как из дома выходить не разрешалось, вся семья вечером собиралась вокруг стола. Родственники пили чай, общались, а после ужина взрослые учили детей ремеслу: женщины показывали девочкам как шить и вязать, а мужчины учили сыновей мастерить деревянную посуду.
Поделки делали не просто так — перед Рождеством в деревнях и городах всегда устраивали ярмарки, и сделанные игрушки и посуду на Авдея Радетеля можно было продать. А с заработанных денег накрыть стол к празднику.
Что нельзя делать на Авдея Радетеля
В праздничный день запрещалось не только выходить из дома вечером. Также нельзя было выбрасывать из дома остатки еды. Каждую крошку нужно было собрать со стола, а затем отдать домашним животным. Считалось, что выкидывая еду на Авдея Радетеля, можно остаться без денег в будущем.
Еще одно правило на праздник — запрещалось рассказывать кому-либо свои сны. То, что приснилось человеку, могло как-то намекнуть ему на будущее, и рассказывая другому сновидения. он рисковал испортить свою судьбу.
Приметы на Авдея Радетеля
По погоде за окном на Авдея Радетеля люди определяли, чего ждать от погоды в будущем. Сильный порывистый ветер означал, что ветренная погода продержится до марта. Ясная погода говорила о приближающихся морозах, а пасмурное небо, наоборот, намекало на оттепель.
Также на оттепель указывал шум деревьев — на звуки леса говорили, что «Авдей оттепель ведет». А если к вечеру небо становилось розовым от заката, то люди ждали скорого снегопада.
История праздника
Пророк Авдий жил в конце 10 века до Рождества Христова. Святой служил домоправителем при дворе израильского царя Ахава и был одним из двенадцати малых библейских пророков.
Когда жена правителя Иезавель начала гонения на христиан, Авдий начал спасать верующих. Святой укрывал их в пещерах и носил пищу и воду в течение ста дней.
После гонений Авдий оставил службу и отправился странствовать вместе с пророком Илией. В течение всей жизни святой помогал людям, наставлял их на правильный путь и предостерегал от всех бед.
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