Авдей Радетель 2 декабря: приметы и традиции праздника

Православные по всему миру 2 декабря вспоминают святого Авдия
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На второй день декабря в народе вспоминали пророка Авдия
На второй день декабря в народе вспоминали пророка Авдия Фото:

Много веков православные вспоминают 2 декабря святого Авдия. Пока в церквях звучали молебны в честь пророка, в народе отмечали праздник Авдея Радетеля. URA.RU рассказывает о приметах и традициях праздника.

Традиции на Авдея Радетеля

Так как в народе святого Авдия почитали как покровителя семьи, в быту его называли Родителем или Радетелем. Считалось, что пророк помогал сохранить семейный очаг и воспитать детей.

На Руси считалось, что 2 декабря по земле ходит нечистая сила. Поэтому, чтобы не стать жертвой злых духов, в Авдеев день старались не выходить из дома после наступления темноты. Чтобы защититься от нечисти, глава семейства стучал обухом топора по оконным рамам и двери — в народе верили, что это поможет отпугнуть духов.

Так как из дома выходить не разрешалось, вся семья вечером собиралась вокруг стола. Родственники пили чай, общались, а после ужина взрослые учили детей ремеслу: женщины показывали девочкам как шить и вязать, а мужчины учили сыновей мастерить деревянную посуду.

Поделки делали не просто так — перед Рождеством в деревнях и городах всегда устраивали ярмарки, и сделанные игрушки и посуду на Авдея Радетеля можно было продать. А с заработанных денег накрыть стол к празднику.

Что нельзя делать на Авдея Радетеля

В праздничный день запрещалось не только выходить из дома вечером. Также нельзя было выбрасывать из дома остатки еды. Каждую крошку нужно было собрать со стола, а затем отдать домашним животным. Считалось, что выкидывая еду на Авдея Радетеля, можно остаться без денег в будущем.

Еще одно правило на праздник — запрещалось рассказывать кому-либо свои сны. То, что приснилось человеку, могло как-то намекнуть ему на будущее, и рассказывая другому сновидения. он рисковал испортить свою судьбу.

Приметы на Авдея Радетеля

По погоде за окном на Авдея Радетеля люди определяли, чего ждать от погоды в будущем. Сильный порывистый ветер означал, что ветренная погода продержится до марта. Ясная погода говорила о приближающихся морозах, а пасмурное небо, наоборот, намекало на оттепель.

Также на оттепель указывал шум деревьев — на звуки леса говорили, что «Авдей оттепель ведет». А если к вечеру небо становилось розовым от заката, то люди ждали скорого снегопада.

История праздника

Пророк Авдий жил в конце 10 века до Рождества Христова. Святой служил домоправителем при дворе израильского царя Ахава и был одним из двенадцати малых библейских пророков.

Когда жена правителя Иезавель начала гонения на христиан, Авдий начал спасать верующих. Святой укрывал их в пещерах и носил пищу и воду в течение ста дней.

После гонений Авдий оставил службу и отправился странствовать вместе с пророком Илией. В течение всей жизни святой помогал людям, наставлял их на правильный путь и предостерегал от всех бед.

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Много веков православные вспоминают 2 декабря святого Авдия. Пока в церквях звучали молебны в честь пророка, в народе отмечали праздник Авдея Радетеля. URA.RU рассказывает о приметах и традициях праздника. Традиции на Авдея Радетеля Так как в народе святого Авдия почитали как покровителя семьи, в быту его называли Родителем или Радетелем. Считалось, что пророк помогал сохранить семейный очаг и воспитать детей. На Руси считалось, что 2 декабря по земле ходит нечистая сила. Поэтому, чтобы не стать жертвой злых духов, в Авдеев день старались не выходить из дома после наступления темноты. Чтобы защититься от нечисти, глава семейства стучал обухом топора по оконным рамам и двери — в народе верили, что это поможет отпугнуть духов. Так как из дома выходить не разрешалось, вся семья вечером собиралась вокруг стола. Родственники пили чай, общались, а после ужина взрослые учили детей ремеслу: женщины показывали девочкам как шить и вязать, а мужчины учили сыновей мастерить деревянную посуду. Поделки делали не просто так — перед Рождеством в деревнях и городах всегда устраивали ярмарки, и сделанные игрушки и посуду на Авдея Радетеля можно было продать. А с заработанных денег накрыть стол к празднику. Что нельзя делать на Авдея Радетеля В праздничный день запрещалось не только выходить из дома вечером. Также нельзя было выбрасывать из дома остатки еды. Каждую крошку нужно было собрать со стола, а затем отдать домашним животным. Считалось, что выкидывая еду на Авдея Радетеля, можно остаться без денег в будущем. Еще одно правило на праздник — запрещалось рассказывать кому-либо свои сны. То, что приснилось человеку, могло как-то намекнуть ему на будущее, и рассказывая другому сновидения. он рисковал испортить свою судьбу. Приметы на Авдея Радетеля По погоде за окном на Авдея Радетеля люди определяли, чего ждать от погоды в будущем. Сильный порывистый ветер означал, что ветренная погода продержится до марта. Ясная погода говорила о приближающихся морозах, а пасмурное небо, наоборот, намекало на оттепель. Также на оттепель указывал шум деревьев — на звуки леса говорили, что «Авдей оттепель ведет». А если к вечеру небо становилось розовым от заката, то люди ждали скорого снегопада. История праздника Пророк Авдий жил в конце 10 века до Рождества Христова. Святой служил домоправителем при дворе израильского царя Ахава и был одним из двенадцати малых библейских пророков. Когда жена правителя Иезавель начала гонения на христиан, Авдий начал спасать верующих. Святой укрывал их в пещерах и носил пищу и воду в течение ста дней. После гонений Авдий оставил службу и отправился странствовать вместе с пророком Илией. В течение всей жизни святой помогал людям, наставлял их на правильный путь и предостерегал от всех бед.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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