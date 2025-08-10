Установлен командир украинских боевиков, приказавший обстреливать Белгородскую область

Следственный комитет России установил личность украинского командира, который участвовал в организации терактов на территории Белгородской области — расстреле мирных жителей Шебекинского района. Им оказался командир второго механизированного батальона 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ Виталий Нащубский.
«Установлен командир вооруженных сил Украины, причастный к обстрелам населения в Белгородской области. <...> В результате совершенных Нащубским преступлений гражданские лица получили ранения различной степени тяжести, также были разрушены объекты социальной инфраструктуры», — передает Следком в своем telegram-канале.
По информации следствия, с 17 февраля по 4 марта 2023 года Нащубский неоднократно отдавал приказы своим подчиненным на проведение минометных обстрелов, подрывов жилых домов, объектов гражданской инфраструктуры и автомобилей. Следствие в настоящий момент продолжается.
ВСУ периодически совершает попытки нападения на приграничные регионы, включая Белгородскую область. Ранее, в результате атаки украинской армии на Белгородскую область в ночь на 17 июля, погибли три мирных жителя, еще 17 человек получили ранения разной степени тяжести. Об этом сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков. В конце мая также сообщалось о взрыве на железнодорожных путях в результате чего повреждения получил поезд. Это только часть зафиксированных преступлений со стороны ВСУ.
