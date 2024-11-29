29 ноября 2024

Челябинцы заявили, что безболезненно готовы перейти на четырехдневку

SuperJob: 67% челябинских работников выступили за четырехдневную рабочую неделю
© Служба новостей «URA.RU»
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Жители Челябинска высказались о сокращенной рабочей неделе Фото:

Большинство опрошенных жителей Челябинска заявили, что переход на четырехдневную рабочую неделю не скажется на их производительности. Об этом говорится в исследовании сервиса SuperJob.

«67% работников, сейчас трудящихся по пятидневке, уверены, что смогут справиться с обычным объемом работы за четыре дня. Такая уверенность особенно высока среди молодежи до 35 лет. В то же время каждый пятый считает, что у него не хватит времени на выполнение всех задач», — говорится в исследовании.

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Согласно результатам опроса, концепция четырехдневки больше привлекает молодых и менее обеспеченных сотрудников. Причем женщины чаще мужчин выражают поддержку идее сокращенной рабочей недели. Если бы такая система была введена, то 27% опрошенных посвятили бы дополнительный выходной семье, 26% — отдыху, а 15% занялись бы подработкой.

Как сообщало URA.RU ранее, в 2023 году 81% челябинцев вступил против шестидневной рабочей недели. Предложение поддержали только 4% работодателей и 8% граждан. Кадровики отметили, что при напряженном шестидневном графике работы у сотрудников пропадет интерес трудиться и показатели деятельности снизятся.

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Большинство опрошенных жителей Челябинска заявили, что переход на четырехдневную рабочую неделю не скажется на их производительности. Об этом говорится в исследовании сервиса SuperJob. «67% работников, сейчас трудящихся по пятидневке, уверены, что смогут справиться с обычным объемом работы за четыре дня. Такая уверенность особенно высока среди молодежи до 35 лет. В то же время каждый пятый считает, что у него не хватит времени на выполнение всех задач», — говорится в исследовании. Согласно результатам опроса, концепция четырехдневки больше привлекает молодых и менее обеспеченных сотрудников. Причем женщины чаще мужчин выражают поддержку идее сокращенной рабочей недели. Если бы такая система была введена, то 27% опрошенных посвятили бы дополнительный выходной семье, 26% — отдыху, а 15% занялись бы подработкой. Как сообщало URA.RU ранее, в 2023 году 81% челябинцев вступил против шестидневной рабочей недели. Предложение поддержали только 4% работодателей и 8% граждан. Кадровики отметили, что при напряженном шестидневном графике работы у сотрудников пропадет интерес трудиться и показатели деятельности снизятся.
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© Служба новостей «URA.RU»
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Ссылки по теме
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