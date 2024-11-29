Челябинцы заявили, что безболезненно готовы перейти на четырехдневку

SuperJob: 67% челябинских работников выступили за четырехдневную рабочую неделю

30 ноября 2024 в 06:23 Размер текста - 17 +

Жители Челябинска высказались о сокращенной рабочей неделе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Большинство опрошенных жителей Челябинска заявили, что переход на четырехдневную рабочую неделю не скажется на их производительности. Об этом говорится в исследовании сервиса SuperJob. «67% работников, сейчас трудящихся по пятидневке, уверены, что смогут справиться с обычным объемом работы за четыре дня. Такая уверенность особенно высока среди молодежи до 35 лет. В то же время каждый пятый считает, что у него не хватит времени на выполнение всех задач», — говорится в исследовании. Новость по теме Депутат Госдумы Нилов раскрыл планы по сокращению рабочей недели Согласно результатам опроса, концепция четырехдневки больше привлекает молодых и менее обеспеченных сотрудников. Причем женщины чаще мужчин выражают поддержку идее сокращенной рабочей недели. Если бы такая система была введена, то 27% опрошенных посвятили бы дополнительный выходной семье, 26% — отдыху, а 15% занялись бы подработкой. Как сообщало URA.RU ранее, в 2023 году 81% челябинцев вступил против шестидневной рабочей недели. Предложение поддержали только 4% работодателей и 8% граждан. Кадровики отметили, что при напряженном шестидневном графике работы у сотрудников пропадет интерес трудиться и показатели деятельности снизятся. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Большинство опрошенных жителей Челябинска заявили, что переход на четырехдневную рабочую неделю не скажется на их производительности. Об этом говорится в исследовании сервиса SuperJob. «67% работников, сейчас трудящихся по пятидневке, уверены, что смогут справиться с обычным объемом работы за четыре дня. Такая уверенность особенно высока среди молодежи до 35 лет. В то же время каждый пятый считает, что у него не хватит времени на выполнение всех задач», — говорится в исследовании. Согласно результатам опроса, концепция четырехдневки больше привлекает молодых и менее обеспеченных сотрудников. Причем женщины чаще мужчин выражают поддержку идее сокращенной рабочей недели. Если бы такая система была введена, то 27% опрошенных посвятили бы дополнительный выходной семье, 26% — отдыху, а 15% занялись бы подработкой. Как сообщало URA.RU ранее, в 2023 году 81% челябинцев вступил против шестидневной рабочей недели. Предложение поддержали только 4% работодателей и 8% граждан. Кадровики отметили, что при напряженном шестидневном графике работы у сотрудников пропадет интерес трудиться и показатели деятельности снизятся.