Свердловский мэр, решивший потягаться с Сочи, вернулся с подарком из Совфеда. Фото

Богданович (Свердловская область) победил во Всероссийском конкурсе «Города для детей» в номинации «С заботой о будущем» от Совета Федерации. По словам мэра Олега Нейфельда, у города есть все шансы запустить собственный образовательный центр «Астера», который ничем не будет уступать популярному «Сириусу» в Сочи. Подробности градоначальник раскрыл у себя в telegram-канале.
«Богданович стал победителем Всероссийского конкурса „Города для детей“! Сейчас при поддержке нашего депутата, председателя регионального парламента Людмилы Бабушкиной ведется работа над проектом образовательно-оздоровительного центра „Астера“. В будущем он вполне может встать на один уровень с известным „Сириусом“, но уже на Урале», — написал глава города.
Богданович негласно считается детской столицей, так как городской округ активно наращивает темпы по развитию территорий для развития подрастающего поколения. Только за последнее время в городе реконструировали Центральный стадион и детский лагерь, отстроили новый спорткомплекс, создали технопарк «Кванториум».
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