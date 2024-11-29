29 ноября 2024

Свердловский мэр, решивший потягаться с Сочи, вернулся с подарком из Совфеда. Фото

Богданович получил приз в конкурсе «Города для детей»
© Служба новостей «URA.RU»
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Форум 100+. Екатеринбург, нейфельд олег
Нейфельд считает, что уровень образовательного центра в Богдановиче будет не хуже, чем в Сочи Фото:

Богданович (Свердловская область) победил во Всероссийском конкурсе «Города для детей» в номинации «С заботой о будущем» от Совета Федерации. По словам мэра Олега Нейфельда, у города есть все шансы запустить собственный образовательный центр «Астера», который ничем не будет уступать популярному «Сириусу» в Сочи. Подробности градоначальник раскрыл у себя в telegram-канале.

«Богданович стал победителем Всероссийского конкурса „Города для детей“! Сейчас при поддержке нашего депутата, председателя регионального парламента Людмилы Бабушкиной ведется работа над проектом образовательно-оздоровительного центра „Астера“. В будущем он вполне может встать на один уровень с известным „Сириусом“, но уже на Урале», — написал глава города.

Богданович негласно считается детской столицей, так как городской округ активно наращивает темпы по развитию территорий для развития подрастающего поколения. Только за последнее время в городе реконструировали Центральный стадион и детский лагерь, отстроили новый спорткомплекс, создали технопарк «Кванториум».

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Богданович (Свердловская область) победил во Всероссийском конкурсе «Города для детей» в номинации «С заботой о будущем» от Совета Федерации. По словам мэра Олега Нейфельда, у города есть все шансы запустить собственный образовательный центр «Астера», который ничем не будет уступать популярному «Сириусу» в Сочи. Подробности градоначальник раскрыл у себя в telegram-канале. «Богданович стал победителем Всероссийского конкурса „Города для детей“! Сейчас при поддержке нашего депутата, председателя регионального парламента Людмилы Бабушкиной ведется работа над проектом образовательно-оздоровительного центра „Астера“. В будущем он вполне может встать на один уровень с известным „Сириусом“, но уже на Урале», — написал глава города. Богданович негласно считается детской столицей, так как городской округ активно наращивает темпы по развитию территорий для развития подрастающего поколения. Только за последнее время в городе реконструировали Центральный стадион и детский лагерь, отстроили новый спорткомплекс, создали технопарк «Кванториум».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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