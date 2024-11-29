Свердловский мэр, решивший потягаться с Сочи, вернулся с подарком из Совфеда. Фото

Богданович получил приз в конкурсе «Города для детей»

30 ноября 2024 в 07:40 Размер текста - 17 +

Нейфельд считает, что уровень образовательного центра в Богдановиче будет не хуже, чем в Сочи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Богданович (Свердловская область) победил во Всероссийском конкурсе «Города для детей» в номинации «С заботой о будущем» от Совета Федерации. По словам мэра Олега Нейфельда, у города есть все шансы запустить собственный образовательный центр «Астера», который ничем не будет уступать популярному «Сириусу» в Сочи. Подробности градоначальник раскрыл у себя в telegram-канале. «Богданович стал победителем Всероссийского конкурса „Города для детей“! Сейчас при поддержке нашего депутата, председателя регионального парламента Людмилы Бабушкиной ведется работа над проектом образовательно-оздоровительного центра „Астера“. В будущем он вполне может встать на один уровень с известным „Сириусом“, но уже на Урале», — написал глава города. Богданович негласно считается детской столицей, так как городской округ активно наращивает темпы по развитию территорий для развития подрастающего поколения. Только за последнее время в городе реконструировали Центральный стадион и детский лагерь, отстроили новый спорткомплекс, создали технопарк «Кванториум». telegram-канал Олега Нейфельда Фото: telegram-канал Олега Нейфельда Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Богданович (Свердловская область) победил во Всероссийском конкурсе «Города для детей» в номинации «С заботой о будущем» от Совета Федерации. По словам мэра Олега Нейфельда, у города есть все шансы запустить собственный образовательный центр «Астера», который ничем не будет уступать популярному «Сириусу» в Сочи. Подробности градоначальник раскрыл у себя в telegram-канале. «Богданович стал победителем Всероссийского конкурса „Города для детей“! Сейчас при поддержке нашего депутата, председателя регионального парламента Людмилы Бабушкиной ведется работа над проектом образовательно-оздоровительного центра „Астера“. В будущем он вполне может встать на один уровень с известным „Сириусом“, но уже на Урале», — написал глава города. Богданович негласно считается детской столицей, так как городской округ активно наращивает темпы по развитию территорий для развития подрастающего поколения. Только за последнее время в городе реконструировали Центральный стадион и детский лагерь, отстроили новый спорткомплекс, создали технопарк «Кванториум».