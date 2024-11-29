29 ноября 2024

Челябинец убил жену на глазах у ребенка и покончил с собой

© Служба новостей «URA.RU»
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Фермерский рынок в Кременкуле. Челябинск, следственный комитет, силовики, ск
В микрорайоне Парковый Челябинска мужчина зарезал жену Фото:

На улице Скульптора Головницкого в Челябинске мужчина зарезал супругу. Убийство произошло на глазах у ребенка.

«В десятом часу утра вынесли труп, еще один труп (мужчины) лежал под окнами. Вроде бы, муж на СВО был, вернулся, убил жену на глазах у ребенка», — написало издание «74.ру» со ссылкой на слова очевидцев.

Как сообщили источники, на месте происшествия работали полицейские и следователи. Местные жители уточнили, что мужчина зарезал супругу, а после чего покончил с собой.

В региональном управлении СК ситуацию не прокомментировали. Корреспонденту URA.RU порекомендовали обратиться в военно-следственное управление, поскольку оно занимается расследованием дела.

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На улице Скульптора Головницкого в Челябинске мужчина зарезал супругу. Убийство произошло на глазах у ребенка. «В десятом часу утра вынесли труп, еще один труп (мужчины) лежал под окнами. Вроде бы, муж на СВО был, вернулся, убил жену на глазах у ребенка», — написало издание «74.ру» со ссылкой на слова очевидцев. Как сообщили источники, на месте происшествия работали полицейские и следователи. Местные жители уточнили, что мужчина зарезал супругу, а после чего покончил с собой. В региональном управлении СК ситуацию не прокомментировали. Корреспонденту URA.RU порекомендовали обратиться в военно-следственное управление, поскольку оно занимается расследованием дела.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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