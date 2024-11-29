Челябинец убил жену на глазах у ребенка и покончил с собой

На улице Скульптора Головницкого в Челябинске мужчина зарезал супругу. Убийство произошло на глазах у ребенка.
«В десятом часу утра вынесли труп, еще один труп (мужчины) лежал под окнами. Вроде бы, муж на СВО был, вернулся, убил жену на глазах у ребенка», — написало издание «74.ру» со ссылкой на слова очевидцев.
Как сообщили источники, на месте происшествия работали полицейские и следователи. Местные жители уточнили, что мужчина зарезал супругу, а после чего покончил с собой.
В региональном управлении СК ситуацию не прокомментировали. Корреспонденту URA.RU порекомендовали обратиться в военно-следственное управление, поскольку оно занимается расследованием дела.
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