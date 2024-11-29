29 ноября 2024

НХЛ наказала челябинского хоккеиста на пять тысяч долларов за потасовку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Евгений Малкин, малкин евгений
Евгения Малкина наказала НХЛ за неспортивное поведение Фото:

Игрок хоккейного клуба «Питтсбург Пингвинз» из Магнитогорска Евгений Малкин должен заплатить пять тысяч долларов после стычки с другим спортсменом во время матча. Такое решение приняла Национальная хоккейная лига (НХЛ).

«Инцидент произошел в первом периоде матча между «Питтсбург Пингвинз и «Бостон Брюинз». Защитник «Бостона» Никита Задоров ударил Малкина клюшкой в спину. Тот попытался ответить ударом, но промахнулся и попал в другого игрока», — сообщила «Российская газета».

Новость по теме
Малкину подарили золотую клюшку и поездку в Мюнхен

По данным издания, обоих спортсменов наказали двухминутным штрафом. Уже после игры НХЛ внимательно изучила обстоятельства инцидента и решила наложить денежные взыскания на хоккеистов. В итоге они обязаны заплатить по пять тысяч долларов.

Как сообщало URA.RU ранее, воспитанник магнитогорского «Металлурга» Малкин вошел в топ-10 игроков Национальной хоккейной лиги по голам в большинстве за один клуб. Недавно он отметился голом с «Нью-Йорк Айлендерс». Шайба стала 180-й в карьере челябинца.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Игрок хоккейного клуба «Питтсбург Пингвинз» из Магнитогорска Евгений Малкин должен заплатить пять тысяч долларов после стычки с другим спортсменом во время матча. Такое решение приняла Национальная хоккейная лига (НХЛ). «Инцидент произошел в первом периоде матча между «Питтсбург Пингвинз и «Бостон Брюинз». Защитник «Бостона» Никита Задоров ударил Малкина клюшкой в спину. Тот попытался ответить ударом, но промахнулся и попал в другого игрока», — сообщила «Российская газета». По данным издания, обоих спортсменов наказали двухминутным штрафом. Уже после игры НХЛ внимательно изучила обстоятельства инцидента и решила наложить денежные взыскания на хоккеистов. В итоге они обязаны заплатить по пять тысяч долларов. Как сообщало URA.RU ранее, воспитанник магнитогорского «Металлурга» Малкин вошел в топ-10 игроков Национальной хоккейной лиги по голам в большинстве за один клуб. Недавно он отметился голом с «Нью-Йорк Айлендерс». Шайба стала 180-й в карьере челябинца.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...