НХЛ наказала челябинского хоккеиста на пять тысяч долларов за потасовку

30 ноября 2024 в 22:39 Размер текста - 17 +

Евгения Малкина наказала НХЛ за неспортивное поведение Фото: wikipedia.org/ Michael Miller Игрок хоккейного клуба «Питтсбург Пингвинз» из Магнитогорска Евгений Малкин должен заплатить пять тысяч долларов после стычки с другим спортсменом во время матча. Такое решение приняла Национальная хоккейная лига (НХЛ). «Инцидент произошел в первом периоде матча между «Питтсбург Пингвинз и «Бостон Брюинз». Защитник «Бостона» Никита Задоров ударил Малкина клюшкой в спину. Тот попытался ответить ударом, но промахнулся и попал в другого игрока», — сообщила «Российская газета». Новость по теме Малкину подарили золотую клюшку и поездку в Мюнхен По данным издания, обоих спортсменов наказали двухминутным штрафом. Уже после игры НХЛ внимательно изучила обстоятельства инцидента и решила наложить денежные взыскания на хоккеистов. В итоге они обязаны заплатить по пять тысяч долларов. Как сообщало URA.RU ранее, воспитанник магнитогорского «Металлурга» Малкин вошел в топ-10 игроков Национальной хоккейной лиги по голам в большинстве за один клуб. Недавно он отметился голом с «Нью-Йорк Айлендерс». Шайба стала 180-й в карьере челябинца. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Игрок хоккейного клуба «Питтсбург Пингвинз» из Магнитогорска Евгений Малкин должен заплатить пять тысяч долларов после стычки с другим спортсменом во время матча. Такое решение приняла Национальная хоккейная лига (НХЛ). «Инцидент произошел в первом периоде матча между «Питтсбург Пингвинз и «Бостон Брюинз». Защитник «Бостона» Никита Задоров ударил Малкина клюшкой в спину. Тот попытался ответить ударом, но промахнулся и попал в другого игрока», — сообщила «Российская газета». По данным издания, обоих спортсменов наказали двухминутным штрафом. Уже после игры НХЛ внимательно изучила обстоятельства инцидента и решила наложить денежные взыскания на хоккеистов. В итоге они обязаны заплатить по пять тысяч долларов. Как сообщало URA.RU ранее, воспитанник магнитогорского «Металлурга» Малкин вошел в топ-10 игроков Национальной хоккейной лиги по голам в большинстве за один клуб. Недавно он отметился голом с «Нью-Йорк Айлендерс». Шайба стала 180-й в карьере челябинца.