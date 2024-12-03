03 декабря 2024

Директор клиники вынудила уволиться беременную свердловчанку под угрозой статьи

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Беременность, клипарт. Екатеринбург, материнство, демография, беременная женщина, беременность
Беременная свердловчанка обратилась в прокуратуру (архивное фото) Фото:

В Первоуральске (Свердловская область) директор ветеринарной клиники заставила уволиться сотрудницу после того, как узнала о ее беременности. Врачу пришлось написать заявление по собственному желанию из-за угроз увольнения по статье и создания проблем при дальнейшем поиске работы, рассказали URA.RU в пресс-службе Свердловского облсуда.

«Под давлением Анастасия написала заявление по собственному желанию. В этот же день руководство издало приказ об увольнении сотрудницы следующим днем, не оставив ей возможности обдумать решение и отозвать заявление. Для женщины все это стало шоком, ее состояние резко ухудшилось, она была вынуждена оформить больничный, в связи с чем попросила работодателя уволить ее с отработкой в две недели. Но руководство отменять приказ не стало», — следует из сообщения.

Беременная женщина обратилась в прокуратуру. После проверки дело передали в Первоуральский горсуд. Клинику обязали выплатить Анастасии 115 тысяч рублей за время вынужденного прогула и восстановить на работе, после чего женщина взяла отпуск по уходу за ребенком.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Первоуральске (Свердловская область) директор ветеринарной клиники заставила уволиться сотрудницу после того, как узнала о ее беременности. Врачу пришлось написать заявление по собственному желанию из-за угроз увольнения по статье и создания проблем при дальнейшем поиске работы, рассказали URA.RU в пресс-службе Свердловского облсуда. «Под давлением Анастасия написала заявление по собственному желанию. В этот же день руководство издало приказ об увольнении сотрудницы следующим днем, не оставив ей возможности обдумать решение и отозвать заявление. Для женщины все это стало шоком, ее состояние резко ухудшилось, она была вынуждена оформить больничный, в связи с чем попросила работодателя уволить ее с отработкой в две недели. Но руководство отменять приказ не стало», — следует из сообщения. Беременная женщина обратилась в прокуратуру. После проверки дело передали в Первоуральский горсуд. Клинику обязали выплатить Анастасии 115 тысяч рублей за время вынужденного прогула и восстановить на работе, после чего женщина взяла отпуск по уходу за ребенком.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...