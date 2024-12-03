Директор клиники вынудила уволиться беременную свердловчанку под угрозой статьи

04 декабря 2024 в 11:15 Размер текста - 17 +

Беременная свердловчанка обратилась в прокуратуру (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Первоуральске (Свердловская область) директор ветеринарной клиники заставила уволиться сотрудницу после того, как узнала о ее беременности. Врачу пришлось написать заявление по собственному желанию из-за угроз увольнения по статье и создания проблем при дальнейшем поиске работы, рассказали URA.RU в пресс-службе Свердловского облсуда. «Под давлением Анастасия написала заявление по собственному желанию. В этот же день руководство издало приказ об увольнении сотрудницы следующим днем, не оставив ей возможности обдумать решение и отозвать заявление. Для женщины все это стало шоком, ее состояние резко ухудшилось, она была вынуждена оформить больничный, в связи с чем попросила работодателя уволить ее с отработкой в две недели. Но руководство отменять приказ не стало», — следует из сообщения. Беременная женщина обратилась в прокуратуру. После проверки дело передали в Первоуральский горсуд. Клинику обязали выплатить Анастасии 115 тысяч рублей за время вынужденного прогула и восстановить на работе, после чего женщина взяла отпуск по уходу за ребенком. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Первоуральске (Свердловская область) директор ветеринарной клиники заставила уволиться сотрудницу после того, как узнала о ее беременности. Врачу пришлось написать заявление по собственному желанию из-за угроз увольнения по статье и создания проблем при дальнейшем поиске работы, рассказали URA.RU в пресс-службе Свердловского облсуда. «Под давлением Анастасия написала заявление по собственному желанию. В этот же день руководство издало приказ об увольнении сотрудницы следующим днем, не оставив ей возможности обдумать решение и отозвать заявление. Для женщины все это стало шоком, ее состояние резко ухудшилось, она была вынуждена оформить больничный, в связи с чем попросила работодателя уволить ее с отработкой в две недели. Но руководство отменять приказ не стало», — следует из сообщения. Беременная женщина обратилась в прокуратуру. После проверки дело передали в Первоуральский горсуд. Клинику обязали выплатить Анастасии 115 тысяч рублей за время вынужденного прогула и восстановить на работе, после чего женщина взяла отпуск по уходу за ребенком.