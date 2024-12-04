Россияне стали хранить меньше денег «под подушкой»

Россияне существенно уменьшили объем наличных сбережений, достигнув рекордно низкого уровня в истории. Об этом рассказал заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков.
«Доля наличности в сбережениях и инвестициях, за исключением пенсионных и страховых продуктов, на текущий момент составляет порядка 15%. Это исторический минимум за последние шесть лет», — передает слова Горшкова газета «Ведомости». Он добавил, что в настоящее время россияне хранят около 15,9 триллиона рублей в наличных сбережениях.
По прогнозам ВТБ, к концу года доля наличности в сбережениях может снизиться до 13%, что связано с высоким уровнем процентных ставок. В 2023 году объем наличных уменьшился на 500 млн долларов, а в 2024 году ожидается снижение на 3,2–3,5 млрд долларов, заключил Горшков.
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