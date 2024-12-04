Сенатор Климов прокомментировал возможность переговоров России и Украины на условиях «плана Келлога»

Сенатор от Пермского края Андрей Климов, комментируя «План Келлога», заявил, что Россия не будет рассматривать неофициальные предложения по урегулированию украинского конфликта, исходящие из США. По его словам, такие предложения не имеют официального статуса и не связаны с решениями, которые могли бы иметь реальное воздействие на ситуацию. Об этом он рассказал в новом выпуске шоу «По фактам».
«Кому бы не приписывалось авторство этого документа, но суть одна — это все седьмая вода на киселе. Никаких официальных оснований полагать, что такие планы действительно имеют место и принадлежат серьезным людям, от которых что-то зависят — у меня нет», — подчеркнул Климов.
Кроме того, сенатор упомянул, что Россия уже предложила свои условия для урегулирования конфликта, которые были озвучены президентом Владимиром Путиным 14 июня. Однако, по словам Климова, западные страны пока не предоставили конкретных ответов на эти предложения, что затрудняет процесс диалога.
Летом эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер проанализировал «План Келлога» по Украине, который создала администрация избранного президента США Дональда Трампа. Он отметил, что Запад не готов рассматривать Россию как полноценного участника процесса и согласен лишь на частичные компромиссы.
Анализ всего документа и полные комментарии экспертов — смотрите в новом выпуске шоу «По фактам» в VK Видео.
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