«Горошина в тайге»: физики УрФУ ищут место в Якутии, где упал астероид. Видео

Физики УрФУ ищут место в Якутии, где упал астероид

05 декабря 2024 в 13:55 Размер текста - 17 +

Уральские ученые пытаются вычислить место падения болида, чтобы отправиться в экспедицию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Физики Уральского федерального университета (УрФУ) пытаются рассчитать точное место падения болида в Якутии, чтобы отправиться туда в составе экспедиции и найти небесное тело. Руководитель лаборатории Extra terra consortium, член комитета по метеоритам РАН Виктор Гроховский объяснил URA.RU, какие имеются сложности и почему найти метеор очень важно для науки. Новость по теме На Россию 3 декабря рухнет астероид «Поскольку траекторию и время падения астероида астрономы рассчитали заранее, и СМИ об этом сообщили, нашлось много желающих увидеть это явление своими глазами. Люди ночью, в мороз, стояли, ждали и снимали. И то, что видео много, очень хорошо, но точных привязок к местности нет. Попробуйте найти горошину в тайге! Для расчета места падения нужно четко знать точку», — объяснил Гроховский. Специалисты его лаборатории сейчас активно пытаются найти очевидцев, телевизионщиков, блогеров и других авторов видео, чтобы с их помощью локализовать район падения астероида. По словам Гроховского, физики работают без сна и отдыха, и работа их очень непростая: нужно вычислить точное место падения как можно быстрее, потому что погода в Якутии суровая, переменчивая, и выпадает много снега. Интерес к якутской загадке проявили уже и охотники за метеоритами из-за рубежа: например, ученый НАСА Питер Дженнискенс и один энтузиаст из Канады. «Они тоже хотели бы принять участие в поисках. Если они состоятся — для поисков ведь нужно финансирование — то наша уральская экспедиция, имеющая 40-летний опыт, наверняка примет участие. Там будут нужны поисковики, у которых есть опыт полевой работы и работы в мороз», — добавил Гроховский. Поиски челябинского метеорита были проще, чем предстоят в Якутии Фото: Кондрат Александров © URA.RU Найти фрагменты упавшего тела, по его словам, очень важно во всех отношениях. «Во-первых, интерес вызывает все, что падает с неба. Во-вторых, всякие планетарные миссии стоят очень дорого, а тут бесплатно прилетело вещество из какой-то точки солнечной системы. Это даст новые знания, новые открытия, новые минералы, новые явления. Как рассматривать вопросы астероидной безопасности без этих случаев? Да и много говорят о добыче ресурсов [на других планетах]. Это, конечно, далекая фантастика, но об этом говорят», — объяснил профессор. Лишь после того, как болид будет найден, ученые решат, метеорит это или астероид — сейчас на эту тему ведутся споры. «Пока речь о том, что мы наблюдали яркий шар, это болид. А о метеорите мы сможем говорить только тогда, когда найдем вещество. Его нужно диагностировать, зарегистрировать, тогда он станет метеоритом. Метеорит — это то, что упало на Землю, но мы пока его не нашли», — объяснил Гроховский.



Болид упал на территории Якутии вечером 3 декабря. О месте и времени его падения ученым было известно заранее. Гроховский отметил, что это 11-й случай в истории человечества, когда исследователи заранее определили небесное тело. Из этих случаев метеориты были найдены лишь в четырех. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Физики Уральского федерального университета (УрФУ) пытаются рассчитать точное место падения болида в Якутии, чтобы отправиться туда в составе экспедиции и найти небесное тело. Руководитель лаборатории Extra terra consortium, член комитета по метеоритам РАН Виктор Гроховский объяснил URA.RU, какие имеются сложности и почему найти метеор очень важно для науки. «Поскольку траекторию и время падения астероида астрономы рассчитали заранее, и СМИ об этом сообщили, нашлось много желающих увидеть это явление своими глазами. Люди ночью, в мороз, стояли, ждали и снимали. И то, что видео много, очень хорошо, но точных привязок к местности нет. Попробуйте найти горошину в тайге! Для расчета места падения нужно четко знать точку», — объяснил Гроховский. Специалисты его лаборатории сейчас активно пытаются найти очевидцев, телевизионщиков, блогеров и других авторов видео, чтобы с их помощью локализовать район падения астероида. По словам Гроховского, физики работают без сна и отдыха, и работа их очень непростая: нужно вычислить точное место падения как можно быстрее, потому что погода в Якутии суровая, переменчивая, и выпадает много снега. Интерес к якутской загадке проявили уже и охотники за метеоритами из-за рубежа: например, ученый НАСА Питер Дженнискенс и один энтузиаст из Канады. «Они тоже хотели бы принять участие в поисках. Если они состоятся — для поисков ведь нужно финансирование — то наша уральская экспедиция, имеющая 40-летний опыт, наверняка примет участие. Там будут нужны поисковики, у которых есть опыт полевой работы и работы в мороз», — добавил Гроховский. Найти фрагменты упавшего тела, по его словам, очень важно во всех отношениях. «Во-первых, интерес вызывает все, что падает с неба. Во-вторых, всякие планетарные миссии стоят очень дорого, а тут бесплатно прилетело вещество из какой-то точки солнечной системы. Это даст новые знания, новые открытия, новые минералы, новые явления. Как рассматривать вопросы астероидной безопасности без этих случаев? Да и много говорят о добыче ресурсов [на других планетах]. Это, конечно, далекая фантастика, но об этом говорят», — объяснил профессор. Лишь после того, как болид будет найден, ученые решат, метеорит это или астероид — сейчас на эту тему ведутся споры. «Пока речь о том, что мы наблюдали яркий шар, это болид. А о метеорите мы сможем говорить только тогда, когда найдем вещество. Его нужно диагностировать, зарегистрировать, тогда он станет метеоритом. Метеорит — это то, что упало на Землю, но мы пока его не нашли», — объяснил Гроховский. Болид упал на территории Якутии вечером 3 декабря. О месте и времени его падения ученым было известно заранее. Гроховский отметил, что это 11-й случай в истории человечества, когда исследователи заранее определили небесное тело. Из этих случаев метеориты были найдены лишь в четырех.