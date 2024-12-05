Челябинскую область занесет снегом

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Снегопад. Челябинск, сугроб, пешеход, зима, буран, вьюга, погода, непогода, куча снега, снегопад, климат, февраль
Снегопады обрушатся на регион с 10 декабря Фото:

В ряде городов Челябинской области с 10 декабря начнутся снегопады. Наиболее сильные осадки ожидаются на севере и западе области, к югу их интенсивность уменьшается. В Челябинске синоптики также обещают долгожданный снег.

«Наиболее сильные снегопады в предстоящий месяц ожидаются в Аше, осадки начнутся с 10 декабря. За 12 и 13 декабря может выпасть месячная норма осадков», — говорится в прогнозе погоды на сайте «Гисметео».

Снегопады также ожидаются в Снежинске, Кыштыме и Озерске, но менее обильные. В Челябинске метеорологи обещают небольшой снег, но с понижением температуры он уже вряд ли растает. В результате к Новому году снежный покров может достичь 10 и более сантиметров.

Ранее синоптики обещали резкое и существенное похолодание. В ночь на 6 декабря столбики термометров могут опуститься до -19 градусов. Температура стабилизируется только через несколько дней.

Наиболее сильные снегопады обещают в Аше
Наиболее сильные снегопады обещают в Аше

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В ряде городов Челябинской области с 10 декабря начнутся снегопады. Наиболее сильные осадки ожидаются на севере и западе области, к югу их интенсивность уменьшается. В Челябинске синоптики также обещают долгожданный снег. «Наиболее сильные снегопады в предстоящий месяц ожидаются в Аше, осадки начнутся с 10 декабря. За 12 и 13 декабря может выпасть месячная норма осадков», — говорится в прогнозе погоды на сайте «Гисметео». Снегопады также ожидаются в Снежинске, Кыштыме и Озерске, но менее обильные. В Челябинске метеорологи обещают небольшой снег, но с понижением температуры он уже вряд ли растает. В результате к Новому году снежный покров может достичь 10 и более сантиметров. Ранее синоптики обещали резкое и существенное похолодание. В ночь на 6 декабря столбики термометров могут опуститься до -19 градусов. Температура стабилизируется только через несколько дней.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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