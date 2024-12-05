Челябинскую область занесет снегом

В ряде городов Челябинской области с 10 декабря начнутся снегопады. Наиболее сильные осадки ожидаются на севере и западе области, к югу их интенсивность уменьшается. В Челябинске синоптики также обещают долгожданный снег.
«Наиболее сильные снегопады в предстоящий месяц ожидаются в Аше, осадки начнутся с 10 декабря. За 12 и 13 декабря может выпасть месячная норма осадков», — говорится в прогнозе погоды на сайте «Гисметео».
Снегопады также ожидаются в Снежинске, Кыштыме и Озерске, но менее обильные. В Челябинске метеорологи обещают небольшой снег, но с понижением температуры он уже вряд ли растает. В результате к Новому году снежный покров может достичь 10 и более сантиметров.
Ранее синоптики обещали резкое и существенное похолодание. В ночь на 6 декабря столбики термометров могут опуститься до -19 градусов. Температура стабилизируется только через несколько дней.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!