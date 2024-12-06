Шойгу рассказал, чему россияне научили белорусских летчиков

Шойгу: ВС РФ научили белорусских военных управлять «Искандерами»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военных Белоруссии обучили пользоваться «Искандерами», заявил Шойгу
Военных Белоруссии обучили пользоваться «Искандерами», заявил Шойгу Фото:

Белорусских летников обучили управлению ракетными комплексами «Искандер». Об этом сообщил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

«Естественно, прошли обучение белорусские экипажи самолетов. Ну и, конечно, те, кто представляет белорусскую сторону, [прошли обучение] на „Искандерах“», — заявил Шойгу. Об этом секретарь Совбеза РФ сообщил после того, как российский президент Владимир Путин одобрил размещение комплексов «Орешник» в Белоруссии.

Ранее Владимир Путин прибыл в Белоруссию для участия в заседании Высшего госсовета Союзного государства. Там белорусский лидер Александр Лукашенко обратился к российскому президенту с просьбой разместить на территории страны новые системы вооружений, включая систему «Орешник». Путин одобрил его просьбу, отметив, что «Орешник» появился в Белоруссии во второй половине 2025 года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Белорусских летников обучили управлению ракетными комплексами «Искандер». Об этом сообщил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу. «Естественно, прошли обучение белорусские экипажи самолетов. Ну и, конечно, те, кто представляет белорусскую сторону, [прошли обучение] на „Искандерах“», — заявил Шойгу. Об этом секретарь Совбеза РФ сообщил после того, как российский президент Владимир Путин одобрил размещение комплексов «Орешник» в Белоруссии. Ранее Владимир Путин прибыл в Белоруссию для участия в заседании Высшего госсовета Союзного государства. Там белорусский лидер Александр Лукашенко обратился к российскому президенту с просьбой разместить на территории страны новые системы вооружений, включая систему «Орешник». Путин одобрил его просьбу, отметив, что «Орешник» появился в Белоруссии во второй половине 2025 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...