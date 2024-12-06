Что делать, если рядом стрельба — инструкция по выживанию

В случае нападения в общественных местах, главное — знать, как себя вести. Если заранее понимать что делать, и держать в голове инструкцию по выживанию, то спастись станет намного проще. URA.RU рассказывает, что делать взрослым и детям в подобных ситуациях.
Что делать, если началась стрельба на улице
Если стрельба началась на улице, первым делом необходимо упасть на землю лицом вниз и закрыть лицо руками. Далее необходимо защитить важные артерии: для этого нужно прижать согнутые в локтях руки к корпусу и закрыть ладонями уши.
Если есть возможность, лучше добраться до укрытия. В это время необходимо держать тело максимально горизонтально. Спешить не нужно — можно перекатываться от одного укрытия до другого, закрывая голову и прижимая руки к телу. Находиться за укрытием нужно, пока сотрудники полиции не подтвердят, что никакой угрозы для жизни больше нет.
Что делать, если стреляют в здании
Если стрельба произошла в здании, нужно попытаться понять, где именно находится преступник, а затем убежать как можно дальше. Главное — не забегать в тупики. Также можно забаррикадироваться в помещении: пока нападающий далеко — нужно закрыть дверь на ключ и подпереть вход столами, шкафом и другими тяжелыми предметами.
Если стреляют рядом, необходимо бежать, петляя: делать несколько шагов вперед, потом резко делать шаг в сторону. Так можно снизить риск попадания.
Стрельба в общественном месте
В случае со скоплением людей можно оказаться в толпе и давке. Попав в толпу, нужно постараться выбраться из нее, при этом не сопротивляясь общему направлению движения. Нельзя давать сдавливать грудную клетку — для этого нужно развести согнутые в локтях руки чуть в стороны. Если давка начала угрожать здоровью — нужно оставить сумки, рюкзаки и шарф. Ноги нужно поднимать как можно выше, ставить ногу на всю стопу и не семенить. В случае падения — нужно как можно быстрее подняться на ноги. Если встать не удается, остается свернуться клубком, защищая голову предплечьями, прикрывая ладонями затылок.
В случае, если уронили что-то в толпе — не нагибаться и не поднимать вещь. Если убежать нет возможности — нужно прятаться. Если у преступника нет конкретной цели, то он может не заметить спрятавшихся людей.
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