Подрядчика, оставившего челябинский нацпарк без велодорожки, оштрафуют

Анонсированное ранее завершение реконструкции части дороги с велодорожкой до нацпарка «Таганай», связывающей поселок Магнитка Кусинского района и город Златоуст, не состоялось. Подрядная организация не смогла завершить работы, ей будут выставлены штрафные санкции.
«В настоящее время проезжее состояние дороги обеспечено. С учетом погодных условий подрядчик не успевает выполнить ряд работ: строительство велодорожки и тротуара, укрепление водопропускных труб, обустройство дороги. Подрядчику будут выставлены штрафные санкции», — об этом со ссылкой на Министерство дорожного хозяйства сообщается в группе «Жизнь района» в социальной сети «Вконтакте».
По данным издания, оставшиеся работы будут выполнены, как только позволит погода. Таким образом они возобновятся в 2025 году.
Как сообщало URA.RU ранее, асфальт к нацпарку «Таганай» под Златоустом планировали проложить до 25 октября. Подрядчик должен был нанести дорожное покрытие 7,7 км и обустроить велодорожку. Реконструкция дорожного полотна началась в марте 2022 года, ее сроки неоднократно переносились. В августе 2024-го дорогу до Черной скалы для туристов закрыли.
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