06 декабря 2024

Подрядчика, оставившего челябинский нацпарк без велодорожки, оштрафуют

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Россия. Киалимская бабушка. Челябинск. 04 декабря 2018. Пресс-тур по туристическому маршруту "Великий уральский путь". Таганай, вход в национальный парк таганай
Реконструкцию дороги в нацпарке «Таганай» перенесли на 2025 год Фото:

Анонсированное ранее завершение реконструкции части дороги с велодорожкой до нацпарка «Таганай», связывающей поселок Магнитка Кусинского района и город Златоуст, не состоялось. Подрядная организация не смогла завершить работы, ей будут выставлены штрафные санкции.

«В настоящее время проезжее состояние дороги обеспечено. С учетом погодных условий подрядчик не успевает выполнить ряд работ: строительство велодорожки и тротуара, укрепление водопропускных труб, обустройство дороги. Подрядчику будут выставлены штрафные санкции», — об этом со ссылкой на Министерство дорожного хозяйства сообщается в группе «Жизнь района» в социальной сети «Вконтакте».

По данным издания, оставшиеся работы будут выполнены, как только позволит погода. Таким образом они возобновятся в 2025 году.

Как сообщало URA.RU ранее, асфальт к нацпарку «Таганай» под Златоустом планировали проложить до 25 октября. Подрядчик должен был нанести дорожное покрытие 7,7 км и обустроить велодорожку. Реконструкция дорожного полотна началась в марте 2022 года, ее сроки неоднократно переносились. В августе 2024-го дорогу до Черной скалы для туристов закрыли.

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Анонсированное ранее завершение реконструкции части дороги с велодорожкой до нацпарка «Таганай», связывающей поселок Магнитка Кусинского района и город Златоуст, не состоялось. Подрядная организация не смогла завершить работы, ей будут выставлены штрафные санкции. «В настоящее время проезжее состояние дороги обеспечено. С учетом погодных условий подрядчик не успевает выполнить ряд работ: строительство велодорожки и тротуара, укрепление водопропускных труб, обустройство дороги. Подрядчику будут выставлены штрафные санкции», — об этом со ссылкой на Министерство дорожного хозяйства сообщается в группе «Жизнь района» в социальной сети «Вконтакте». По данным издания, оставшиеся работы будут выполнены, как только позволит погода. Таким образом они возобновятся в 2025 году. Как сообщало URA.RU ранее, асфальт к нацпарку «Таганай» под Златоустом планировали проложить до 25 октября. Подрядчик должен был нанести дорожное покрытие 7,7 км и обустроить велодорожку. Реконструкция дорожного полотна началась в марте 2022 года, ее сроки неоднократно переносились. В августе 2024-го дорогу до Черной скалы для туристов закрыли.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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