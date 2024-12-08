Starhit: Shaman вынужден жить в гостинице после развода с женой

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Дронов оставил квартиру своей экс-супруге
Дронов оставил квартиру своей экс-супруге Фото:

Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, вынужден жить в гостинице после развода со второй женой Еленой Мартыновой. Он отказался от претензий на квартиру в Москве, оставив ее экс-супруге.

«Квартира у пары все-таки была — и как мужчина, Ярослав не стал претендовать на нее, а все оставил теперь уже бывшей жене. А сам переехал в отель», — сообщает журнал Starhit.

Певец объявил о своем разводе 26 сентября. Он уточнил, что решение было принято в связи с его высокой занятостью. Пара находилась в браке на протяжении семи лет. Сразу после расставания Дронова в российском шоубизнесе пошли слухи о возможном романе Shaman с певицей Сои (настоящее имя — Асият Сайгидовой). По слухам, отношения артистов перешли в романтические после совместного участия в опере. На премии «Песня года» 7 декабря он появился в костюме князя Владимира вместе с Асият. 

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Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, вынужден жить в гостинице после развода со второй женой Еленой Мартыновой. Он отказался от претензий на квартиру в Москве, оставив ее экс-супруге. «Квартира у пары все-таки была — и как мужчина, Ярослав не стал претендовать на нее, а все оставил теперь уже бывшей жене. А сам переехал в отель», — сообщает журнал Starhit. Певец объявил о своем разводе 26 сентября. Он уточнил, что решение было принято в связи с его высокой занятостью. Пара находилась в браке на протяжении семи лет. Сразу после расставания Дронова в российском шоубизнесе пошли слухи о возможном романе Shaman с певицей Сои (настоящее имя — Асият Сайгидовой). По слухам, отношения артистов перешли в романтические после совместного участия в опере. На премии «Песня года» 7 декабря он появился в костюме князя Владимира вместе с Асият. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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