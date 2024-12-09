Пермские следователи выясняют причину смерти пенсионерки на пожаре

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар произошел ночью 9 декабря
Пожар произошел ночью 9 декабря Фото:

Следователи проводят проверку из-за пожара в Верещагинском городском округе (Пермский край), где погибла пожилая женщина. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В ночное время 9 декабря 2024 года в одном из домов в селе Сепыч Верещагинского городского округа произошло возгорание, причиной которого стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. В ходе тушения пожара обнаружено тело погибшей», — сказано в сообщении.

Уточняется, что пенсионерке было 79 лет. Следователи осмотрели место происшествия, проводятся экспертизы, чтобы установить причины пожара.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Следователи проводят проверку из-за пожара в Верещагинском городском округе (Пермский край), где погибла пожилая женщина. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «В ночное время 9 декабря 2024 года в одном из домов в селе Сепыч Верещагинского городского округа произошло возгорание, причиной которого стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. В ходе тушения пожара обнаружено тело погибшей», — сказано в сообщении. Уточняется, что пенсионерке было 79 лет. Следователи осмотрели место происшествия, проводятся экспертизы, чтобы установить причины пожара.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...