Пермские следователи выясняют причину смерти пенсионерки на пожаре

Пожар произошел ночью 9 декабря
Следователи проводят проверку из-за пожара в Верещагинском городском округе (Пермский край), где погибла пожилая женщина. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«В ночное время 9 декабря 2024 года в одном из домов в селе Сепыч Верещагинского городского округа произошло возгорание, причиной которого стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. В ходе тушения пожара обнаружено тело погибшей», — сказано в сообщении.
Уточняется, что пенсионерке было 79 лет. Следователи осмотрели место происшествия, проводятся экспертизы, чтобы установить причины пожара.
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