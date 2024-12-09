09 декабря 2024

Сестру-свидетеля убийства Далера Бобиева доставили в свердловский суд. Видео

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Избрание меры пресечения главе Дегтярска Вадиму Пильникову. Свердловская область, Первоуральск , суд, судебный процесс, судебное заседание, судейский молоток
Суд над Вероникой Наумовой продолжается Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев

В Екатеринбурге допросили ключевого свидетеля в деле об убийстве приемного мальчика Далера Бобиева — его сводную старшую сестру Дашу. Заседание проходило в закрытом формате, передает журналист URA.RU.

Девочку завели в зал под пристальным наблюдением двух работников органов опеки. Там же находился племянник уже осужденного мужа опекунши — Даниил Егольников. Сторона обвинения просила, чтобы он не присутствовал на допросе Даши, поскольку, по мнению прокурора, это могло негативно сказаться на ее психологическом состоянии. Судья согласился с доводами обвинения, подчеркивая важность обеспечения комфортной обстановки для несовершеннолетней.

В Екатеринбурге летом 2023 года произошло трагическое событие, потрясшее общественность: исчез приемный мальчик Далер Бобиев. Спустя три дня после пропажи его тело нашли в гараже. Следствие выявило мрачные обстоятельства дела: Далер стал жертвой жестокого обращения со стороны своей приемной мамы Вероники Наумовой. В ходе расследования выяснились подробности, которые дали основания предполагать участие в смерти ребенка не только опекунши, но и ее мужа Александра (он в разгар скандала был в зоне спецоперации РФ на Украине). В итоге Александр был приговорен к пяти годам лишения свободы. Процесс в отношении Вероники Наумовой все еще продолжается. Подробнее о ходе дела — в сюжете URA.RU.

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В Екатеринбурге допросили ключевого свидетеля в деле об убийстве приемного мальчика Далера Бобиева — его сводную старшую сестру Дашу. Заседание проходило в закрытом формате, передает журналист URA.RU. Девочку завели в зал под пристальным наблюдением двух работников органов опеки. Там же находился племянник уже осужденного мужа опекунши — Даниил Егольников. Сторона обвинения просила, чтобы он не присутствовал на допросе Даши, поскольку, по мнению прокурора, это могло негативно сказаться на ее психологическом состоянии. Судья согласился с доводами обвинения, подчеркивая важность обеспечения комфортной обстановки для несовершеннолетней. В Екатеринбурге летом 2023 года произошло трагическое событие, потрясшее общественность: исчез приемный мальчик Далер Бобиев. Спустя три дня после пропажи его тело нашли в гараже. Следствие выявило мрачные обстоятельства дела: Далер стал жертвой жестокого обращения со стороны своей приемной мамы Вероники Наумовой. В ходе расследования выяснились подробности, которые дали основания предполагать участие в смерти ребенка не только опекунши, но и ее мужа Александра (он в разгар скандала был в зоне спецоперации РФ на Украине). В итоге Александр был приговорен к пяти годам лишения свободы. Процесс в отношении Вероники Наумовой все еще продолжается. Подробнее о ходе дела — в сюжете URA.RU.
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