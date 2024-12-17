Госдума защитила врачей от уголовной ответственности за медпомощь: какие риски увидели эксперты

Госдума освободила врачей от уголовного наказания за небезопасные услуги

18 декабря 2024 в 02:32 Размер текста - 17 +

Законопроект повысит престиж работы врачей Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Законопроект, уточняющий некоторые положения УК РФ, касающиеся профессиональной деятельности медицинских работников, был одобрен Госдумой во втором и третьем чтениях. В соответствии с новыми поправками, действия медицинских работников больше не будут классифицироваться в рамках статьи 238 УК РФ, которая касается выполнения работ или предоставления услуг, не соответствующих безопасностным стандартам. Зачем нужен законопроект и какие риски он несет — в материале URA.RU. Зачем нужен этот законопроект Законодательные органы отмечают возрастающую частоту случаев обвинения врачей по статье 238 Уголовного кодекса РФ, касающейся предоставления услуг, не соответствующих требованиям безопасности. В связи с этим предлагается изменить терминологию, связанную с деятельностью медицинских работников, заменив понятие «медицинская услуга» на «медицинская помощь», оставив термин «услуга» только в финансовых и специфических контекстах. В дополнение, в пояснительной записке к поправкам к федеральному закону «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» и статье 1 закона «О защите прав потребителей» акцентируется внимание на повышении статуса профессии врача. Бадма Башанкаев, председатель комитета Госдумы по здравоохранению, в интервью «Известиям» уточнил, что принятый документ конкретизирует термины: медицинская помощь теперь означает операцию, процедуру или вмешательство, в то время как медицинская услуга описывается как финансово-экономическая единица. Работа над документом длилась более трех лет из-за сложности рассматриваемых проблем. Сенатор Дарья Лантратова добавила, что изменения направлены на защиту профессии от несправедливого обвинения. Она подчеркнула, что основная задача медработника — помощь пациенту, а не предоставление услуги. Андрей Коновал, руководитель профсоюза работников здравоохранения «Действие», поддержал данную инициативу, указывая на проблему субъективного восприятия термина «услуга» среди медиков. Он также заявил о влиянии уголовных дел на карьеру врачей, даже если они заканчиваются оправдательным приговором. Какие возможные риски несет за собой законопроект Медицинский юрист Иван Печерей в беседе с корреспондентами «Известий» подчеркнул, что нынешняя интерпретация понятия «медицинская услуга» допускает привлечение медицинских работников к ответственности по статье 238 УК РФ. Эта статья предусматривает серьезные санкции и, по мнению Печерея, не должна применяться к врачам. Однако такая практика имеет место из-за скрытых проблем в следственных процессах, включая затягивание сроков проведения судебно-медицинских экспертиз. «Не столько важно название статьи, сколько факт, что статья 238 УК используется как инструмент для решения других проблем. Я предполагаю, что в будущем ее могут заменить другими нормами, включая статью 293 УК РФ о халатности», — уточнил Печерей. Также он выразил поддержку новому законопроекту, направленному на повышение престижа медицинской профессии, отметив, что основной вклад в это должны внести сами медицинские работники. С юридической точки зрения он признал, что проект может вызывать определенные вопросы, однако вероятно будет полезен для медицинского сообщества в целом. После принятия законопроекта необходимо будет решить вопрос Иван Печерей выразил мнение, что даже после принятия законопроекта необходимо будет решить вопрос о привлечении медработников к ответственности. Он уверен, что в будущем потребуется проведение пленума Верховного суда для уточнения трактовки медицинских дел и вопросов ответственности медицинского персонала. «Принятие пленума неизбежно, и эти поправки приближают наступление этого момента», — подчеркнул эксперт. Аналитики «Народного фронта» пришли к аналогичным выводам. Заместитель руководителя исполкома движения Сергей Соколов сообщил «Известиям», что предложенная инициатива сама по себе не создаст должных условий труда для медперсонала, что подтверждают опросы врачей, проведенные «Народным фронтом». Из них следует, что 33% медработников считают бюрократическую нагрузку избыточной, 36% не удовлетворены материально-техническим оснащением, а 55% вынуждены работать в несколько смен. Андрей Коновал, глава профсоюза «Действие», также подчеркнул проблему тяжелых условий труда. По его словам, недостаток финансирования и дефицит кадров вынуждают врачей работать сверхурочно, что увеличивает риск ошибок из-за усталости. «Хотя это правильное решение, оно не может полностью решить все проблемы, связанные с деятельностью врачей, возникающие из-за их усталости и напряжения», — пояснил он. Коновал добавил, что не все уверены, что поправки полностью декриминализируют врачебную деятельность, но снижение частоты применения статьи 238, под которую попадают медицинские преступления с длительным сроком давности — 10 лет, является положительным шагом. Эксперты «Народного фронта» считают, что следующим шагом должно стать введение обязательного страхования ответственности медработников. Сергей Соколов отметил, что это обеспечит дополнительные гарантии компенсации вреда пациентам при врачебных ошибках и даст медикам больше уверенности при принятии решений в сложных случаях. «Финансирование такого страхового фонда должно происходить из бюджета медицинских организаций и региональных бюджетов, но никак не из заработной платы врачей», — добавил он. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Законопроект, уточняющий некоторые положения УК РФ, касающиеся профессиональной деятельности медицинских работников, был одобрен Госдумой во втором и третьем чтениях. В соответствии с новыми поправками, действия медицинских работников больше не будут классифицироваться в рамках статьи 238 УК РФ, которая касается выполнения работ или предоставления услуг, не соответствующих безопасностным стандартам. Зачем нужен законопроект и какие риски он несет — в материале URA.RU. Законодательные органы отмечают возрастающую частоту случаев обвинения врачей по статье 238 Уголовного кодекса РФ, касающейся предоставления услуг, не соответствующих требованиям безопасности. В связи с этим предлагается изменить терминологию, связанную с деятельностью медицинских работников, заменив понятие «медицинская услуга» на «медицинская помощь», оставив термин «услуга» только в финансовых и специфических контекстах. В дополнение, в пояснительной записке к поправкам к федеральному закону «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» и статье 1 закона «О защите прав потребителей» акцентируется внимание на повышении статуса профессии врача. Бадма Башанкаев, председатель комитета Госдумы по здравоохранению, в интервью «Известиям» уточнил, что принятый документ конкретизирует термины: медицинская помощь теперь означает операцию, процедуру или вмешательство, в то время как медицинская услуга описывается как финансово-экономическая единица. Работа над документом длилась более трех лет из-за сложности рассматриваемых проблем. Сенатор Дарья Лантратова добавила, что изменения направлены на защиту профессии от несправедливого обвинения. Она подчеркнула, что основная задача медработника — помощь пациенту, а не предоставление услуги. Андрей Коновал, руководитель профсоюза работников здравоохранения «Действие», поддержал данную инициативу, указывая на проблему субъективного восприятия термина «услуга» среди медиков. Он также заявил о влиянии уголовных дел на карьеру врачей, даже если они заканчиваются оправдательным приговором. Медицинский юрист Иван Печерей в беседе с корреспондентами «Известий» подчеркнул, что нынешняя интерпретация понятия «медицинская услуга» допускает привлечение медицинских работников к ответственности по статье 238 УК РФ. Эта статья предусматривает серьезные санкции и, по мнению Печерея, не должна применяться к врачам. Однако такая практика имеет место из-за скрытых проблем в следственных процессах, включая затягивание сроков проведения судебно-медицинских экспертиз. «Не столько важно название статьи, сколько факт, что статья 238 УК используется как инструмент для решения других проблем. Я предполагаю, что в будущем ее могут заменить другими нормами, включая статью 293 УК РФ о халатности», — уточнил Печерей. Также он выразил поддержку новому законопроекту, направленному на повышение престижа медицинской профессии, отметив, что основной вклад в это должны внести сами медицинские работники. С юридической точки зрения он признал, что проект может вызывать определенные вопросы, однако вероятно будет полезен для медицинского сообщества в целом. Иван Печерей выразил мнение, что даже после принятия законопроекта необходимо будет решить вопрос о привлечении медработников к ответственности. Он уверен, что в будущем потребуется проведение пленума Верховного суда для уточнения трактовки медицинских дел и вопросов ответственности медицинского персонала. «Принятие пленума неизбежно, и эти поправки приближают наступление этого момента», — подчеркнул эксперт. Аналитики «Народного фронта» пришли к аналогичным выводам. Заместитель руководителя исполкома движения Сергей Соколов сообщил «Известиям», что предложенная инициатива сама по себе не создаст должных условий труда для медперсонала, что подтверждают опросы врачей, проведенные «Народным фронтом». Из них следует, что 33% медработников считают бюрократическую нагрузку избыточной, 36% не удовлетворены материально-техническим оснащением, а 55% вынуждены работать в несколько смен. Андрей Коновал, глава профсоюза «Действие», также подчеркнул проблему тяжелых условий труда. По его словам, недостаток финансирования и дефицит кадров вынуждают врачей работать сверхурочно, что увеличивает риск ошибок из-за усталости. «Хотя это правильное решение, оно не может полностью решить все проблемы, связанные с деятельностью врачей, возникающие из-за их усталости и напряжения», — пояснил он. Коновал добавил, что не все уверены, что поправки полностью декриминализируют врачебную деятельность, но снижение частоты применения статьи 238, под которую попадают медицинские преступления с длительным сроком давности — 10 лет, является положительным шагом. Эксперты «Народного фронта» считают, что следующим шагом должно стать введение обязательного страхования ответственности медработников. Сергей Соколов отметил, что это обеспечит дополнительные гарантии компенсации вреда пациентам при врачебных ошибках и даст медикам больше уверенности при принятии решений в сложных случаях. «Финансирование такого страхового фонда должно происходить из бюджета медицинских организаций и региональных бюджетов, но никак не из заработной платы врачей», — добавил он.