Пермяка, который хотел поджечь военкоматы, отправили в СИЗО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дело рассматривали в Свердловском районном суде
Дело рассматривали в Свердловском районном суде Фото:

Свердловский районный суд отправил 19-летнего пермяка, который хотел поджечь два военкомата, в СИЗО на один месяц и 25 дней. Его обвиняют в порче чужого имущества и терроризме.

«Судья Свердловского районного суда Оксана Бабурина 18 декабря отправила 19-летнего поджигателя Мотовилихинского военкомата, Алана В . до 11 февраля под арест в СИЗО», — пишет Properm. Адвокат просил смягчить наказание из-за психического заболевания.

Ранее стало известно, что в Перми задержали парня, который планировал поджечь военкоматы Орджоникидзевского и Мотовилихинского районов. За это ему обещали заплатить деньги.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Свердловский районный суд отправил 19-летнего пермяка, который хотел поджечь два военкомата, в СИЗО на один месяц и 25 дней. Его обвиняют в порче чужого имущества и терроризме. «Судья Свердловского районного суда Оксана Бабурина 18 декабря отправила 19-летнего поджигателя Мотовилихинского военкомата, Алана В . до 11 февраля под арест в СИЗО», — пишет Properm. Адвокат просил смягчить наказание из-за психического заболевания. Ранее стало известно, что в Перми задержали парня, который планировал поджечь военкоматы Орджоникидзевского и Мотовилихинского районов. За это ему обещали заплатить деньги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...