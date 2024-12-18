Пермяка, который хотел поджечь военкоматы, отправили в СИЗО

Дело рассматривали в Свердловском районном суде
Свердловский районный суд отправил 19-летнего пермяка, который хотел поджечь два военкомата, в СИЗО на один месяц и 25 дней. Его обвиняют в порче чужого имущества и терроризме.
«Судья Свердловского районного суда Оксана Бабурина 18 декабря отправила 19-летнего поджигателя Мотовилихинского военкомата, Алана В . до 11 февраля под арест в СИЗО», — пишет Properm. Адвокат просил смягчить наказание из-за психического заболевания.
Ранее стало известно, что в Перми задержали парня, который планировал поджечь военкоматы Орджоникидзевского и Мотовилихинского районов. За это ему обещали заплатить деньги.
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