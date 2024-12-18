ВСУ атаковали Запорожскую область ракетами Storm Shadow

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ВСУ пытались атаковать Запорожье четырьмя ракетами Storm Shadow
ВСУ пытались атаковать Запорожье четырьмя ракетами Storm Shadow Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о предотвращении авиационной атаки Storm Shadow в регионе. По его словам, противник попытался нанести удар по Бердянску и Токмаку.

«Только что говорил с оперативными службами: противник предпринял попытку авиационного удара одной ракетой по Бердянску и тремя ракетами по Токмаку. Сбиты все четыре ракеты, предположительно Storm Shadow», — написал в своем telegram-канале Балицкий. Он уточнил, что фрагменты одного из снарядов упали в воды Азовского моря недалеко от Бердянска, а обломки других ракет приземлились в поле к западу от Токмака.

В результате инцидента не было зафиксировано ни разрушений, ни пострадавших. Губернатор подчеркнул, что продолжает следить за ситуацией и поддерживать связь с оперативными службами.

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Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о предотвращении авиационной атаки Storm Shadow в регионе. По его словам, противник попытался нанести удар по Бердянску и Токмаку. «Только что говорил с оперативными службами: противник предпринял попытку авиационного удара одной ракетой по Бердянску и тремя ракетами по Токмаку. Сбиты все четыре ракеты, предположительно Storm Shadow», — написал в своем telegram-канале Балицкий. Он уточнил, что фрагменты одного из снарядов упали в воды Азовского моря недалеко от Бердянска, а обломки других ракет приземлились в поле к западу от Токмака. В результате инцидента не было зафиксировано ни разрушений, ни пострадавших. Губернатор подчеркнул, что продолжает следить за ситуацией и поддерживать связь с оперативными службами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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