ВСУ атаковали Запорожскую область ракетами Storm Shadow

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о предотвращении авиационной атаки Storm Shadow в регионе. По его словам, противник попытался нанести удар по Бердянску и Токмаку.
«Только что говорил с оперативными службами: противник предпринял попытку авиационного удара одной ракетой по Бердянску и тремя ракетами по Токмаку. Сбиты все четыре ракеты, предположительно Storm Shadow», — написал в своем telegram-канале Балицкий. Он уточнил, что фрагменты одного из снарядов упали в воды Азовского моря недалеко от Бердянска, а обломки других ракет приземлились в поле к западу от Токмака.
В результате инцидента не было зафиксировано ни разрушений, ни пострадавших. Губернатор подчеркнул, что продолжает следить за ситуацией и поддерживать связь с оперативными службами.
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